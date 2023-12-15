В Украине стало больше вакансий со средней зарплатой в 100 000 гривен: актуальная подборка

С начала войны из Украины уехало очень много молодого и трудоспособного населения. Мужчин в свою очередь активно мобилизуют. Все это продолжается ежедневно и, конечно же, вносит свои корректировки в разные сферы жизни. К примеру, существенно ощущается нехватка кадров на рынке труда. Свободных вакансий больше, особенно в больших городах и столице. А вот кандидатов меньше. При этом зарплату предлагают более чем достойную, и даже не всегда требуют опыт работы. Вот какую подборку из вакансий в столице сформировали эксперты.

Куда можно подавать резюме?

Специалисты анализировали ситуацию исключительно по Киеву. На 14 декабря в столице открыто более 25 000 вакансий. Большинство из них высокооплачиваемые (в среднем 100 000 гривен). Также большинство из них не требуют опыта работы.

Продавцы-консультанты (зарплата от 23 000 до 40 000 и более): в таких специалистах нуждаются больше всего. Опыт, как правило, не нужен, всего обучают в период стажировки. Агент по недвижимости (от 100 000 гривен до 260 000 и более): тоже популярная вакансия, однако здесь уже предпочитают целеустремленных и амбициозных лиц, умеющих и любящих продавать. Менеджер по продажам (от 50 000 гривен до 150 000): разные компании предлагают подобную должность. Зарплата как правило состоит из ставки и процентов по продажам. Опыт желателен. Упаковщик заказов в интернет-магазин (зарплата 13 500+2500 премий): такую вакансию опубликовала сеть гипермаркетов. Опыт работы не нужен, всему учат. График может быть полным и неполным.

Кроме этого, в Украине большая нехватка водителей абсолютно всех категорий. Им готовы платить от 40 000 гривен и больше (на международных перевозках зарплата варьируется в пределах 100 000 гривен). Также не хватает простых работников на предприятиях и производствах.