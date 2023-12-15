В Україні побільшало вакансій з середньою зарплатою у 100 000 гривень: актуальна добірка

Від початку війни з України виїхало дуже багато молодого та працездатного населення. Чоловіків своєю чергою активно мобілізують. Все це продовжується чи не щодня й звісно ж вносить свої коригування у різні сфери життя. Наприклад, суттєво відчувається брак кадрів на ринку праці.

Вільних вакансій все більше, особливо у великих містах та столиці. А от кандидатів менше. При цьому, що зарплату пропонують більш ніж достойну, і навіть не завжди вимагають досвід роботи. Ось, яку добірку з вакансій у столиці сформували експерти.

Куди можна подавати резюме?

Фахівці аналізували ситуацію виключно по Києву. Станом на 14 грудня в столиці відкрито понад 25 000 вакансій. Більшість з них високооплачувані (в середньому 100 000 гривень). Також, більшість з них не вимагають досвіду роботи.

Продавці-консультанти (зарплата від 23 000 до 40 000 і більше): таких фахівців потребують найбільше. Досвід, як правило не потрібен, всього навчають в період стажування. Агент з нерухомості (від 100 000 гривень до 260 000 і більше): теж популярна вакансія, однак тут вже надають перевагу цілеспрямованим та амбіційним особам, які вміють і люблять продавати. Менеджер з продаж (від 50 000 гривень до 150 000): різні компанії пропонують подібну посаду. Зарплата як правило складається зі ставки й відсотків з продажу. Досвід бажаний. Пакувальник замовлень в інтернет-магазин (зарплата 13 500+2500 премія): таку вакансію опублікувала мережа гіпермаркетів. Досвід роботи не потрібний, всьому навчають. Графік може бути повним та неповним.

Окрім цього, в Україні є велика нестача водіїв абсолютно всіх категорій. Їм готові платити від 40 000 гривень і більше (на міжнародних перевезеннях зарплата варіюється в межах 100 000 гривень). Також не вистачає простих працівників на підприємствах та виробництвах.