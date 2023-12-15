Важлива новина для всіх пенсіонерів: в ПФУ розповіли як не втратити пенсію з нового року

Пенсіонери тепер зможуть пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференції.Заявку на проведення ідентифікації можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного Фонду України.

8 грудня 2023 року набула чинності постанова правління Пенсійного фонду України, яка передбачає проходження фізичної ідентифікації в режимі відеоконференції.

Що потрібно знати про онлайн ідентифікацію пенсіонерів

Отримувачі пенсій в Україні повинні пройти фізичну ідентифікацію до кінця року. Інакше виплату пенсій заморозять з нового року. Для того, щоб підтвердити особу, потрібно звернутися особисто до відділення Пенсійного фонду України або до Ощадбанку. Тепер же доступний ще один, більш зручний, спосіб ідентифікації — онлайн.

Зазначимо, що проходження ідентифікації торкнеться лише ВПО. При цьому тих, що отримали статус переселенців ще до 24 лютого 2022 року. тобто переселенці з Криму та Донбасу, які були змушені покинути домівку після вторгнення окупантів ще в 2014 році.

Як проходитиме ідентифікація особи

Ідентифікація особи отримувача пенсії онлайн буде проведено в строки та спосіб узгоджений з отримувачем виплати. Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не швидше, ніж за 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення).

Подати заяву можна такими способами:

заповнити електронний бланк на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

домовитися про ідентифікацію за телефоном через контакт-центр Пенсійного фонду України.

Відеоконференція буде проведена через одну з популярних платформ для онлайн-спілкування — Viber, Zoom, Telegram, Signal, WhatsApp, Google Meet.

Щодо того, як саме проходитиме ідентифікація особи, то тут особливих деталей не розголошують. Наразі відомо про те, що під час бесіди потрібно буде показати документ, що посвідчує особу, а саме паспорт громадянина України або інший документ з фото. Серед іншого будуть ставити уточнюючі питання, які допоможуть переконатися, що бесіду проводять саме з тою людиною, яка підтверджує право на виплати. Отримана інформація буде аналізуватися, а про результати ідентифікації пенсіонера повідомлять додатково.