Повістки почнуть вручати жінкам? Депутати ВР повідомили про нову ініціативу

Народна депутатка закликала мобілізувати жінок на війну. Мар’яна Безугла виступила за урівняння прав та обов’язків чоловіків та жінок у законопроєкті про мобілізацію.

Деталі нової ініціативи

Народна депутатка від партії “Слуга народу” Мар’яна Безугла. яка крім іншого є заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, закликає мобілізовувати жінок. Вона мотивує це тим, що права чоловіків та жінок в Україні однакові, те саме має бути з обов’язками.

Безугла так бурхливо відреагувала на питання щодо змін в законопроєктів про рекрутинг та мобілізацію в Україні. Вона переконана, що обов’язок чоловіків та жінок щодо військового обліку та служби повинні бути вирівняні. Ось ще кілька її заяв:

за її словами жінки начебто інші, чоловіки не народжують, тож відправляти жінку на війну — це забирати право на життя;

відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію в Україні за жінками залишиться унікальна відстрочка та право на звільнення від мобілізації — вагітність;

при цьому отримати декретну відпустку зможуть як жінки, так і чоловіки;

жінки зможуть йти на посаду штурмовика та інші бойові професії лише добровільно.

Звісно, поки це все лише ініціатива та думки однієї людини з числа народних депутатів. Але зважаючи на нестачу людей в лавах ЗСУ, таку ініціативу можуть втілити в життя.

Нагадаємо, що Мар’яна Безугла відомо своїми скандальними заявами. Вона в Міжнародний день волонтера закликала їх йти на війну та наголошувала на тому, що волонтерство як явище маж припините своє існування. А ще вона критикувала Валерія Залужного та закликала його подати у відставку.

І це далеко не все. Однак серйозно сприймати заяви Безуглої не варто, ймовірно, ця персона просто намагається привернути до себе увагу.