Украинцам напомнили, что обязательно следует сделать до конца этого года

Украинцы каждый месяц должны предоставлять показатели счетчиков: газ, вода, электроэнергия. Подавать их можно уже с первого числа текущего месяца, однако некоторые могут оттягивать этот процесс или же банально забывать о нем. Подобного делать не стоит, ведь тогда могут начислить недостоверные данные. И чаще всего они не на пользу потребителями. Также если вы будете оттягивать подачу показателей, например воды и тепла, до последнего дня месяца, то можете не успеть, ведь обычно в эти дни линии перегружены.

Если же коммунальными услугами вы не пользуетесь, то можете передавать показатели, которые подавали в предыдущем месяце, ведь они останутся неизменными.

Способы подачи показателей

Сегодня не обязательно подавать показатели исключительно через телефонные номера, ожидая пока оператор ответит на звонок. Есть множество других способов, более комфортных и более быстрых.

К примеру:

На сайте коммуналка или же в личном кабинете на сайте Нафтогаза. Через специальные чат боты в мессенджерах, в частности Вайбер и Телеграмм. Через банковские учреждения и приложения мобильных банкингов.

А также, конечно же, по номерам: (044) 247-40-40 (телефон для консультаций), 0800404407 (телефон для передачи показателей с мобильного).

А еще по этим дополнительным номерам: (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044) 354-81-28; (044) 354-86-41; (044) 354-81-15; (044) 354-86-21; (044) 354-86-24; (044) 354-86-29; (044) 354-86-06.

Стоимость коммуналки повышать не планируют

Сейчас завершается 2023 год, поэтому логично, что ни о каком повышении коммунальных услуг речь не пойдет. Что же будет с началом нового года – пока неизвестно. В правительстве уверяют, что тарифы не возрастут как минимум до конца отопительного сезона. Исключением может стать электроэнергия, однако и ее если что, будут повышать постепенно. Что касается газа, то на этот тариф действует мораторий, который должен продлиться до конца военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.