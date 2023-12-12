Мобілізація скасовується? В міноборони знайшли ефективну альтернативу 

Стали відомі перші результати рекрутингу Міністерства оборони. Інтерес до вакансій суттєво виріс Цією інформацією поділилися в офіційному телеграм-каналі Міністерства оборони.

Мобілізація за новими правилами, що відбувається

Міністерство оборони поділилося попередніми результатами співпраці з приватними компаніями стосовно залучення людей до лав ЗСУ.

Зазначається що з моменту підписання договору між Міноборони та компанією Lobby X 10 листопада, було розміщено 520 військових вакансій для різних підрозділів. Кількість людей, які відгукнулися на вакансії вже перевищила 6,5 тисяч осіб.

Водночас за весь час розміщення вакансій в війську на платформі Lobby X від липня 2022 року їх кількість склала 1190. А кількість відгуків на ці оголошення досягла 45 тисяч.

Загалом, після підписання договору з Міністерством оборони кількість відгуків на військові вакансії на Lobby X зросла втричі.

Варто нагадати, що в Україні є можливість підписання контракту до закінчення особливого періоду. Платформа Lobby X дає можливість військовим командирам розміщати конкретні вакансії для своїх підрозділів та обирати собі кандидатів. Водночас громадяни можуть обирати бажаний підрозділ для несення служби та посаду.

Для українців такий спосіб мобілізації має одразу кілька переваг:

мобілізація відбувається добровільно;

особа має можливість самостійно обрати майбутню професію в армії та потрапити в підрозділ відповідно до своїх знань та навичок;

відгукнутися на військову вакансію можна в будь-який зручний час.

Щоб добровільно нести службу в армії за контрактом, потрібно обрати бажану спеціальність та підрозділ на онлайн-платформі, які співпрацюють з Міністерством оборони та розміщають в себе конкретні вакансії по військових підрозділах.

Якщо говорити про платформу Lobby X, то зараз відгукнутися на вакансію можна на популярній платформі з пошуку роботи — Work.ua.

Враховуючи, що в лавах ЗСУ не вистачає людей для заміни тих, хто воює від початку вторгнення окупантів, мобілізація посилюватиметься. Тож краще обрати підходящий підрозділ самостійно.