Біологічна зброя, теракти та смерть Путіна: пророцтва Ванги на 2024 рік

Болгарська віщунка Ванга ще три десятки років тому прогнозувала смерть диктатора в 2024 році. Зважаючи на умови в яких через російських окупантів опинилася наша країна, залишається сподіватися, що цим диктатором стане путін.

Що це пророчить Ванга на 2024 рік

Прогнози Ванги на новий рік не надто сприятливі, особливо, якщо дивитися на пророцтві очима українців.

Провидиця також попереджала про збільшення кількості атак терористів в Європі.

Також Ванга говорила про використання біологічно зброї “великою країною”. Українців така інформація дуже турбує, адже божевільний східний сусід готовий на все, щоб зруйнувати успіхи Збройних сил України.

Ванга на 2024 рік попереджала про стихійні лиха та жахливі погодні умови. Все це вже не дивує, адже світ стоїть на порозі глобальних катаклізмів, викликаних глобальним потеплінням.

Ще один негативний прогноз — можлива масштабна економічна криза, яка обвалить всю світову економіку.

З позитиву — у 2024 році станеться шалений прорив в медицині та з’являться нові методи лікування невиліковних хвороб. Сподіваємося, що цей прогноз справдиться, адже серед всіх жахів, з якими стикається людство повинні бути хоч якісь плюси.

Щодо російсько-української війни, то вона, ймовірно, триватиме ще два роки, і повністю закінчиться влітку. Також за прогнозами Ванги Україна стане головною в союзі п’яти країн. Це і стане гарантією безпеки в майбутньому.

Вірити таким прогнозам чи ні, це справа кожного. Але загалом пророцтва виглядають досить реальними. Однак будемо сподіватися, що негативні не здійсняться, звісно, крім смерті великого диктатора.

Будемо сподіватися, що рік Дракона принесе зміни на краще для всього світу. Адже ще з часів коронавірусу люди опинилися в досить складному становищі, карантинні обмеження, безробіття, війна в Україні та інші негаразди завдали чимало клопоту.