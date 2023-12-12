Українцям нагадали, що обов’язково слід зробити до кінця цього року

Українці щомісяця повинні надавати показники лічильників: газ, вода, електроенергія. Подавати їх можна вже з першого числа поточного місяця, однак дехто може відтягувати цей процес або ж банально забувати про нього. Подібного робити не варто, адже тоді вам можуть нарахувати недостовірні дані. І найчастіше вони не на користь споживача. Також якщо ви будете відтягувати подачу показників, наприклад, води і тепла, до останнього дня місяця, то можете не встигнути, адже зазвичай в ці дні лінії перевантажені.

Якщо ж комунальними послугами ви не користуєтесь, то можете передавати ті показники, які подавали у попередньому місяці, адже вони залишаться незмінними.

Способи подачі показників

Сьогодні не обов’язково подавати показники виключно через телефонні номери, чекаючи допоки оператор таки відповість на дзвінок. Є безліч інших способів, більш комфортних та швидших.

Наприклад:

На сайті комуналка або ж в особистому кабінеті на сайті Нафтогазу. Через спеціальні чатботи у месенджерах, зокрема Вайбер та Телеграм. Через банківські установи, та додатки мобільних банкінгів.

А також, звісно ж за номерами: (044) 247-40-40 (телефон для консультацій), 0800404407 (телефон для передачі показників з мобільного).

А ще за цими додатковими номерами: (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044) 354-81-28; (044) 354-86-41; (044) 354-81-15; (044) 354-86-21; (044) 354-86-24; (044) 354-86-29; (044) 354-86-06.

Вартість комуналки підвищувати не планують

Наразі завершується 2023 рік, тож логічно, що про жодне підвищення комунальних послуг мова не йтиме. Що ж буде з початком нового року — поки невідомо. В Уряді запевняють, що тарифи не зростуть як мінімум до кінця опалювального сезону. Виключенням може стати електроенергія, однак й її якщо що, підвищуватимуть поступово. Щодо газу, то на цей тариф діє мораторій, який мав би тривати до кінця воєнного стану і ще шість місяців після його завершення.