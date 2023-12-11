Украинец получил три года заключения за то, что не вовремя явился в военкомат

В Украине очень много уклонистов. Далеко не каждый мужчина готов пополнять ряды ВСУ, поэтому не только избегает встреч с представителями ТЦК, но и игнорирует уже полученную повестку. И если первый вариант позволяет определенное время оставаться безнаказанным или же в будущем отделаться штрафом, то второй приводит к уголовной ответственности. Ярким примером выступил мужчина из Волыни, получивший повестку, однако не пришедший в указанный период в ТЦК. Впоследствии, когда он таки пришел, оказалось, что на него уже заведено дело в суде. В ходе судебного процесса мужчина получил три года и 1 месяц заключения.

Пришел в ТЦК добровольно

В деле говорится, что мужчина сначала игнорировал повестку, а затем выразил желание служить в ВСУ, однако суд к тому времени уже вынес ему приговор. Свое игнорирование повестки мужчина объясняет сильным алкогольным опьянением, которое длилось не один день. Мол, он физически не мог прийти в военкомат.

Обвиняемый был осужден по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Мужчина может обжаловать приговор в Апелляционном суде.

Уклонистов задерживают очень часто

Это далеко не единичный случай, когда уклонист был задержан. Довольно часто мужчин ловят при попытке незаконно пересечь границу с ЕС или Молдовой. Для примера недавно пограничники поймали двух мужчин, которые рискуя жизнь хотели вплавь пересечь границу с Румынией. При этом у них были только детский надувной круг и нарукавники.

“Насколько стремительная и бурная река, переправитель “клиента” не предупредил, но дал ему гидрокостюм и “надежное” плавсредство – надувной детский круг. Себя же он обезопасил надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго“, — говорится в сообщении пограничной пресс-службы.

Также пограничники добавили, что один из них собственно бежал, а другой был его проводником и должен был получить за свои услуги 3,2 тысячи долларов. Именно в этой реке погибли уже почти два десятка подобных беглецов.