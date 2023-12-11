Українець отримав три роки ув’язнення за те що не вчасно з’явився у військкомат

В Україні дуже багато ухилянтів. Далеко не кожен чоловік готовий поповнювати лави ЗСУ, тож не лише уникає зустрічі з представниками ТЦК, а й ігнорує вже отриману повістку. І якщо перший варіант дозволяє певний час залишатися безкарним, або ж в майбутньому відбутися штрафом, то другий призводить до кримінальної відповідальності. Яскравим прикладом виступив чоловік з Волині, котрий отримав повістку, однак не прийшов у вказаний період у ТЦК. Згодом коли він таки прийшов виявилося, що на нього вже заведена справа у суді. В ході судового процесу чоловік отримав три роки й 1 місяць ув’язнення.

Прийшов до ТЦК добровільно

В справі йдеться про те, що чоловік спочатку ігнорував повістку, а потім висловив бажання служити в ЗСУ, однак суд на той час вже виніс йому вирок. Своє ігнорування повістки чоловік пояснює сильним алкогольним сп’янінням, яке тривало не один день. Мовляв, він фізично не міг прийти у військкомат.

Обвинуваченого засудили за статтею 336 Кримінального кодексу України. Наразі чоловік може оскаржувати вирок в Апеляційному суді.

Ухилянтів затримують дуже часто

Це далеко не одиничний випадок коли ухилянта було затримано. Досить часто чоловіків ловлять при спробі незаконно перетнути кордон з ЄС або Молдовою. Для прикладу не так давно прикордонники спіймали двох чоловіків, які ризикуючи життя хотіли вплав перетнути кордон з Румунією. При цьому вони мали з собою лише дитячий надувний круг і нарукавники.

“Наскільки стрімкою та бурхливою є річка, переправник “клієнта” не попередив, але дав йому гідрокостюм та “надійний” плавзасіб – надувний дитячий круг. Себе ж він убезпечив надувними дитячими нарукавниками із рожевими фламінго”, – йдеться у повідомленні від прикордонної пресслужби.

Також прикордонники додали, що один з них власне тікав, а інший був його провідником та мав отримати за свої послуги 3,2 тисячі доларів. Саме у цій річці загинуло вже майже два десятки подібних втікачів.