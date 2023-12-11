Украинцы назвали идеальную зарплату для жизни в городе: женщины и мужчины не сошлись

У всех людей свои потребности и запросы, поэтому кому-то будет комфортно с доходом 15 000 в месяц, а кому-то не хватит 50 тысяч. Поэтому интернет-проект “Свои” провел опрос среди украинцев и выяснил, какую сумму они хотят зарабатывать.

Сколько хотят зарабатывать украинцы для комфортной жизни

Почти каждый взрослый украинец трудоустроен, но уровень дохода очень разный. Кто-то живет, точнее, выживает на 10 тысяч гривен, а кому-то мало 50 тысяч в месяц.

Один из украинских порталов провел опрос среди жителей Кривого Рога и узнать, сколько денег нужно для комфортной жизни:

один из мужчин ответил, что ему нужно не менее 30 тысяч гривен в месяц, чтобы можно было более-менее комфорт жить;

другая женщина ответила, что на хорошую жизнь нужно не менее пяти тысяч долларов;

еще один прохожий утверждает, что для проживания в Кривом роге нужно около 50 тысяч гривен;

девушка убеждена, что для проживания нужно не менее 20 тысяч гривен, ведь коммуналка стоит очень дорого;

женщина убеждена, что для комфортной жизни в месяц нужно 15-20 тысяч на человека, а на семью не менее 50 тысяч, иначе выжить нереально;

другой мужчина заметил, что в месяц понадобится хотя бы 30-40 тысяч гривен, ведь приходится платить коммуналку, аренду.

Кроме того, люди озвучивали и такие суммы как 100 тысяч гривен. Кому-то хватает 15 тысяч гривен, чаще всего украинцы называли суммы 30, 40 и 50 тысяч гривен.

Судя по результатам опроса, меньше чем 20-30 тысяч гривен людям не хватит для нормальной жизни. Из-за войны множество украинцев оказались в затруднительном положении, ведь цены на товары первой необходимости стремительно растут. Поэтому, чтобы приобрести какую-то одежду, приобрести продукты питания и закрыть базовые потребности, нужна немалая сумма. Кроме того, немало приходится тратить семьям с детьми, детское питание и вещи стоят очень дорого.