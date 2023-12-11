Українці назвали ідеальну зарплату для життя в місті: жінки та чоловіки не зійшлися

У всіх людей свої потреби та запити, тож комусь буде комфортно з доходом 15 000 на місяць, а комусь не вистачить 50 тисяч. Тож інтернет-проєкт “Свої” провів опитування серед українців та з’ясував, яку суму вони хочуть заробляти.

Скільки хочуть заробляти українців для комфортного життя

Майже кожен дорослий українець працевлаштований, але рівень доходу дуже різний. Хтось живе, точніше, виживає на 10 тисяч гривень, а комусь замало 50 тисяч на місяць.

Один з українських порталів провів опитування серед мешканців Кривого Рогу та дізнатися, скільки грошей потрібно для комфортного життя:

один з чоловіків відповів, що йому потрібно не менше 30 тисяч гривень на місяць, щоб можна було більш-менш комфорт жити;

інша жінка відповіла, що на гарне життя потрібно не менше п’яти тисяч доларів;

ще один перехожий стверджує, що для проживання в Кривому розі потрібно близько 50 тисяч гривень;

дівчина переконана, що для прожиття потрібно не менше 20 тисяч гривень, адже комуналка коштує дуже дорого;

жінка переконана, що для комфортного життя на місяць потрібно 15-20 тисяч на людину, а на сім’ю не менше 50 тисяч, інакше вижити нереально;

інший чоловік зауважив, що на місяць знадобиться хоча б 30-40 тисяч гривень, адже доводиться сплачувати комуналку, оренду.

Крім того, люди озвучували і такі суми як 100 тисяч гривень. Комусь вистачає 15 тисяч гривень. найчастіше українців називали суми 30, 40 та 50 тисяч гривень.

Судячи з результатів опитування, менше ніж 20-30 тисяч гривень людям не вистачить для нормального життя. Через війну безліч українців опинилися в скрутному становищі, адже ціни на товари першої необхідності стрімко зростають. Тож, щоб придбати якийсь одяг, придбати харчові продукти та закрити базові потреби, потрібна чимала сума. Крім того, чимало доводиться витрачати сім’ям з дітьми, дитяче харчування та речі коштують дуже дорого.