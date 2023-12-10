Кредиты погибших украинцев заставят выплачивать живых родственников: детали

Безжалостная война унесла жизни многих украинцев. Среди них есть и такие, которые имели непогашенные кредиты. Родные погибших не всегда понимают, что делать с долгами. Оказывается, что их нужно возвращать.

В одном из украинских банков объяснили, как быть с невыплаченными кредитами погибших.

Итак, если родственники погибшего унаследовали имущество или сбережения, то они считаются наследниками и должны позаботиться о долге. То есть выплачивать кредит погибшего должен тот, кто получил его наследство.

Как объясняют в банке, согласно статье 1268 Гражданского кодекса Украины потенциальный наследник, который проживал с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если о не было заявлений об отказе от наследства.

При этом наследники или наследник имеет право отказаться от наследства в течение полугода со дня смерти родственника. В таком случае одних долгов возвращать не придется.

Но если родственник вступает в право наследования, то ему придется вернуть все долги погибшего. В банке также объяснили, как надо поступить наследнику, чтобы платить меньше.

Как уменьшить сумму кредита погибшего

Наследник должен обратиться в службу поддержки банка с заявлением о блокировке карт погибшего и его учетной записи в онлайн-банкинге. Сделать это можно онлайн, с помощью звонка на горячую линию или лично в отделении банка.

Далее нужно посетить банк и предоставить оригинал свидетельства о смерти или нотариально заверенную копию. Если вы хотите решить вопрос без визита в банк – можно отправить заверенную нотариусом бумажную копию свидетельства о смерти по почте.

В результате рассмотрения документов, банк должен отменить начисление по процентам кредита, оставив только “тело” кредита, которое придется оплатить наследнику.

В банке утверждают, что рассмотрение таких вопросов занимает от 10 до 45 дней. А на время рассмотрения наследник должен рассчитываться по кредиту погибшего родственника, в том числе и по процентам кредита.

При этом, если погибший был застрахован, то есть смысл обратиться в страховую компанию, которая возможно, возьмет на себя погашение долга, хотя бы частичное.