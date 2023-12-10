Популярний овоч стрибнув у магазинах у ціні в 2,5 раза: українцям пояснили причини

Всього рік тому цей популярний продукт коштував у 2,5 раза менше.

Мова йде про “другий хліб” українців — картоплю.

Вже другий тиждень в Україні стрімко зростає вартість картоплі. За даними щоденного моніторингового проєкту EastFruit, 6 грудня ціни на картоплю були встановлені на рівні 12-16 гривень за кілограм. Це в середньому на 17% більше, ніж було наприкінці минулого тижня.

Таке підвищення цін є досить типовим для початку зими. Зростання цін пояснюється кількома причинами.

Скорочення пропозицій від фермерів, що не мають спеціальних умов зберігання. Всі, хто не має можливості створити належні умови для зберігання картоплі, вже розпродали свої запаси. Стабільно високий попит на картоплю. Попри те, що більшість українців роблять запаси картоплі з осені, люди активно купують цей овоч попри скорочення пропозиції. Бажання фермерів заробити. Ті великі фермерські господарства, які мають належні умови для зберігання картоплі, намагаються притримати врожай до весни, коли вартість картоплі буде найвищою. Нижча врожайність. Минулого року українці масово саджали картоплю. До цього їх спонукала війна. Цього року ситуація стабільна і паніка вщухла, тому чимало людей вирішили не вирощувати картоплю, а купувати.

Не картоплею єдиною

Так відбувається не тільки з картоплею, а й з більшістю сезонних овочів. Те саме з морквою, цибулею, червоним буряком та іншими популярними овочами.Фермери намагаються дотримати запаси до кінця зими-весни, коли вартість максимальна.

Зазначимо, що зараз вартість картоплі в Україні в середньому у 2,5 раза вища, ніж рік тому. При цьому більшість учасників ринку не прогнозують послаблення торгової активності в цьому сегменті найближчим часом. Більше того, фермери навіть не проти переглянути ціни та продовжити їх підвищення. Все це пояснюється дуже просто — зберігається стабільно високий попит на якісну картоплю.