Популярний овоч стрибнув у магазинах у ціні в 2,5 раза: українцям пояснили причини

Всього рік тому цей популярний продукт коштував у 2,5 раза менше.
Мова йде про “другий хліб” українців — картоплю.
Вже другий тиждень в Україні стрімко зростає вартість картоплі. За даними щоденного моніторингового проєкту EastFruit, 6 грудня ціни на картоплю були встановлені на рівні 12-16 гривень за кілограм. Це в середньому на 17% більше, ніж було наприкінці минулого тижня.
Таке підвищення цін є досить типовим для початку зими. Зростання цін пояснюється кількома причинами.
- Скорочення пропозицій від фермерів, що не мають спеціальних умов зберігання. Всі, хто не має можливості створити належні умови для зберігання картоплі, вже розпродали свої запаси.
- Стабільно високий попит на картоплю. Попри те, що більшість українців роблять запаси картоплі з осені, люди активно купують цей овоч попри скорочення пропозиції.
- Бажання фермерів заробити. Ті великі фермерські господарства, які мають належні умови для зберігання картоплі, намагаються притримати врожай до весни, коли вартість картоплі буде найвищою.
- Нижча врожайність. Минулого року українці масово саджали картоплю. До цього їх спонукала війна. Цього року ситуація стабільна і паніка вщухла, тому чимало людей вирішили не вирощувати картоплю, а купувати.
Не картоплею єдиною
Так відбувається не тільки з картоплею, а й з більшістю сезонних овочів. Те саме з морквою, цибулею, червоним буряком та іншими популярними овочами.Фермери намагаються дотримати запаси до кінця зими-весни, коли вартість максимальна.
Зазначимо, що зараз вартість картоплі в Україні в середньому у 2,5 раза вища, ніж рік тому. При цьому більшість учасників ринку не прогнозують послаблення торгової активності в цьому сегменті найближчим часом. Більше того, фермери навіть не проти переглянути ціни та продовжити їх підвищення. Все це пояснюється дуже просто — зберігається стабільно високий попит на якісну картоплю.
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