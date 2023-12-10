Кредити загиблих українців змусять виплачувати живих родичів: деталі

Безжальна війна забрала життя багатьох українців. Серед них є й такі, що мали непогашені кредити. Рідні загиблих не завжди розуміють, що робити з боргами. Виявляється, що їх потрібно повертати.

В одному з українських банків пояснили, як бути з невиплаченими кредитами загиблих.

Отже, якщо родичі загиблого успадкували майно або заощадження, то вони вважаються спадкоємцями та мають подбати про борг. Тобто виплачувати кредит загиблого має той, хто отримав його спадок.

Як пояснюють у банку, відповідно до статті 1268 Цивільного кодексу України потенційний спадкоємець, який проживав зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадок, якщо про не було заяв про відмову від спадку.

При цьому спадкоємці або спадкоємець має право відмовитися від спадщини протягом пів року від дня смерті родича. В такому разі одних боргів повертати не доведеться.

Та якщо родич вступає в право спадкування, то йому доведеться повернути всі борги загиблого. У банку також пояснили, як треба вчинити спадкоємцю, щоб платити менше.

Як зменшити суму кредиту загиблого

Спадкоємець повинен звернутися до служби підтримки банку з заявою про блокування карток загиблого та його обліковий запис в онлайн-банкінгу. Зробити це можна онлайн, за допомогою дзвінка на гарячу лінію або особисто в відділенні банку.

Далі потрібно завітати до банку та надати оригінал свідоцтва про смерть або нотаріально завірену копію. Якщо ви бажаєте розв’язати питання без візиту до банку — можна надіслати засвідчену нотаріусом паперову копію свідоцтва про смерть поштою.

В результаті розгляду документів, банк повинен скасувати нарахування за відсотками кредиту, залишивши лише “тіло” кредиту, яке доведеться сплатити спадкоємцю.

В банку стверджують, що розгляд таких питань займає від 10 до 45 днів. А на час розгляду спадкоємець повинен розраховуватися за кредитом загиблого родича, в тому числі й за відсотками кредиту.

При цьому, якщо загиблий був застрахований, то є сенс звернутися до страхової компанії, яка можливо, візьме на себе погашення боргу, хоча б часткове.