Времени два месяца: обязательный для украинцев налог будет увеличен

Украинцев предупредили о повышении обязательного налога. Ежегодно владельцы недвижимости должны платить налог за предыдущий год. Поэтому в 2024 году платить будем за 2023 год, причем суммы в платежках вырастут.

Отметим, что налог платят не все, а лишь владельцы квартир, имеющих площадь более 60 квадратных метров и домов с площадью более 120 квадратов. Владельцы различных типов недвижимости должны платить налог, если общая площадь превышает 180 квадратных метров.

Граждане, которые получили уведомление о начислении налога, должны оплатить его в течение двух месяцев. Иначе придется уплатить штраф.

Максимальная ставка налога — 1,5% от минимальной зарплаты за предыдущий год. В январе 2023 года минимальная заработная плата составляла 6 700 гривен. Эта цифра не изменилась до сих пор. Поэтому максимальная сумма налога за один квадратный метр не может превышать 100 гривен 50 копеек.

Как посчитать налог

Например, если вы владеете квартирой с площадью 76 квадратов, то за “лишние” 16 квадратов нужно заплатить 1608 гривен. Если же площадь вашей квартиры 100 квадратов, то уплатить придется 4 020 гривен. То же касается и домов, сумма налога зависит от площади.

Отметим, что местные органы власти имеют право изменять норму жилой площади, но так случается довольно редко. В целом “нормы” площади недвижимого имущества следующие:

60 квадратов для квартиры, за каждый квадратный метр сверх нормы нужно уплатить налог;

120 квадратов для домов, все еще больше подлежит налогообложению;

180 квадратов, если в собственности есть дом и квартира, за каждый квадратный метр сверх нормы нужно уплатить налог.

В то же время есть исключения. За жилье в зоне ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях платить налог не нужно. Если не уплатить налог вовремя, придется заплатить штраф. При задержке на срок до 30 календарных дней, штраф составит 5% от суммы долга, при задержке более 30 календарных дней – 10%.