Часу два місяці: обов’язковий для українців податок буде збільшено

Українців попередили про підвищення обов’язкового податку. Щороку власники нерухомості повинні сплачувати податок за попередній рік. Тож у 2024 році сплачувати будемо за 2023 рік, причому суми в платіжках зростуть.

Зазначимо, що податок сплачують не всі, а лише власники квартир, що мають площу понад 60 квадратних метрів та будинків з площею понад 120 квадратів. Власники різних типів нерухомості повинні сплачувати податок, якщо загальна площа перевищує 180 квадратних метрів.

Громадяни, які отримали повідомлення про нарахування податку, повинні сплатити його протягом двох місяців. Інакше доведеться сплатити штраф.

Максимальна ставка податку — 1,5% від мінімальної зарплати за попередній рік. В січні 2023 року мінімальна заробітна плата становила 6 700 гривень. Ця цифра не змінилася і досі. Тож максимальна сума податку за один квадратний метр не може перевищувати 100 гривень 50 копійок.

Як вирахувати податок

Для прикладу, якщо ви володієте квартирою з площею 76 квадратів, то за “зайві” 16 квадратів потрібно сплатити 1608 гривень. Якщо ж площа вашої квартири 100 квадратів, то сплатити доведеться 4 020 гривень. Те саме стосується і будинків, сума податку залежить від площі. і

Зазначимо, що місцеві органи влади мають право змінювати норму житлової площі, але так трапляється досить рідко. Загалом “норми” площі нерухомого майна наступні:

60 квадратів для квартири, за кожен квадратний метр понад норму потрібно сплатити податок;

120 квадратів для будинків, все ще більше підлягає оподаткуванню;

180 квадратів, якщо у власності є будинок і квартира, за кожен квадратний метр понад норму потрібно сплатити податок.

Водночас є винятки. За житло в зоні ведення бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях сплачувати податок не потрібно. Якщо не сплатити податок вчасно, доведеться сплатити штраф. При затримці на термін до 30 календарних днів, штраф складе 5% від суми боргу, при затримці понад 30 календарних днів — 10%.