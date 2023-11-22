Осталось 38 дней: в Украине повысят пенсии на трехзначные суммы

В Украине в связи с повышением прожиточного минимума в 2024 году вырастет и минимальный размер пенсии. С 1 января прожиточный минимум будет установлен на уровне 2 920 грн, что приведет к повышению минимальной пенсии до 2 361 грн, то есть на 268 грн.

Кроме того, с 1 января максимальный размер пенсии будет установлен на уровне 23 610 грн, что означает увеличение на 2 680 грн. Подробнее о том, кто получит индексацию пенсий в следующем году, читайте в статье.

В 2024 году отдельные группы граждан Украины ждет индексация пенсий, аналогичная той, что произошла в начале этого года. Перерасчет пенсий запланирован на январь, март и июль.

Начиная с января, повышение получат лица, получающие как минимальную, так и максимальную пенсию. В январе и июле пенсионеры в возрасте 65 лет, которые имеют полный страховой стаж и минимальную пенсию, могут рассчитывать на повышение выплат. Между тем, в марте те, кто имеет право на индексацию пенсий по установленному плану, получат прибавку к пенсии.

Важно отметить, что определенные социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, такие как надбавки за особые заслуги и доплаты ветеранам войны, также вырастут.

Как мы писали ранее, в 2024 году в Украине произойдут изменения критериев выхода на пенсию. Если в 2023 году на пенсию в 60 лет могли выйти лица с 30-летним стажем, то в следующем году требования станут жестче еще на 12 месяцев. Таким образом, на пенсию смогут выйти только те, кто имеет не менее 31 года стажа.