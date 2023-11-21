Осталось 9 дней: украинцам следует подготовить выписки и счета

С 1 декабря в Украине возобновляются проверки ФЛП и бизнеса после отмены моратория. Такое решение было принято после того, как депутаты проголосовали за новый законопроект.

Министерство финансов Украины подчеркивает важность этого закона, отмечая его решающую роль в поддержке сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Однако отмена моратория является частичной и касается преимущественно документального налогового мониторинга. С 1 декабря 2023 года по 2024 год проверки могут быть проведены по плановому графику в отношении следующих предприятий:

Предприятия, осуществляющие торговлю подакцизными товарами.

Предприятия, осуществляющие деятельность в сфере азартных игр.

Налогоплательщики, которые предоставляют платежные или другие финансовые услуги.

Предприятия, которые платят менее 50% среднего налога в своей отрасли, имеют низкий уровень уплаты НДС, или те, чей годовой доход превышает 10 миллионов гривен, а расходы составляют более 75% годовой прибыли.

Кроме того, мораторий на проведение документальных проверок, действующий с 1 декабря этого года, будет продлен на один год для налогоплательщиков I и II групп. Это также касается налогоплательщиков, зарегистрированных на территории проведения активных боевых действий, за определенными исключениями.