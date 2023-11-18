“Нафтогаз” предупредил украинцев: если неправильно заполнить это поле – автоматически возникнет долг

В Украине “Нафтогаз” сообщает о случаях, когда потребители получают сообщения о долгах за газ, несмотря на то, что они оплатили за потребленное топливо. Эта проблема возникает, когда потребители не указывают номер своего лицевого счета в платежных реквизитах. Ситуацию прояснил конкретный случай, когда клиент пожаловался на получение сообщения о долге после оплаты. Нафтогаз объяснил, что ошибка произошла из-за того, что в назначении платежа не был указан номер лицевого счета.

Для решения таких вопросов Нафтогаз советует потребителям составлять акт сверки с поставщиком услуг. Этот акт является гарантией того, что все платежи будут точно зачислены на счет клиента. В компании также отмечают, что в случае выявления ошибки в зачислении платежей, при условии предоставления потребителем полного пакета документов, средства могут быть перечислены на правильный счет. Однако долги все равно могут возникнуть, если потребители не передают показания счетчиков.

Кроме того, вскоре украинцы, проживающие в многоквартирных домах, начнут получать сразу три вида платежей за газ. Облгазы вводят новый “третий платеж” за обслуживание внутридомовых газовых систем в многоквартирных домах. Хотя закон требует платить за такое обслуживание, специфика договора и лимиты платежей еще не определены, что делает принуждение к подписанию договора пока незаконным.

Кроме того, предыдущие правовые акты, которые обязывали облгазы осуществлять бесплатное периодическое техническое обслуживание жилых домов, устарели. Действующее законодательство позволяет владельцам недвижимости выбирать поставщика услуг по техническому обслуживанию внутридомовых газовых систем, но эта услуга будет предоставляться на договорных началах и будет платной. Это изменение отражает сдвиги в правовой базе, регулирующей обслуживание газовых систем в Украине.