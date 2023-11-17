В Украине стало больше богатых или бедных? Отчет НБУ шокирует

За последние два года произошли заметные изменения в расходных привычках украинцев, о чем свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины. За этот период значительно выросла доля украинцев, которые сокращают расходы на самые необходимые вещи, такие как продукты питания. Данные свидетельствуют о более чем двукратном росте этой группы, тогда как количество тех, кто имеет финансовую свободу для неограниченных покупок, выросло почти в 3,5 раза.

Согласно Инфляционному отчету Национального банка, наблюдаются признаки восстановления экономики и роста доходов домохозяйств, частично благодаря государственной поддержке. Это свидетельствует о постепенном улучшении финансового состояния домохозяйств. Однако данные самооценки из этого же отчета за второй квартал 2021-2023 годов указывают на то, что окончательное улучшение финансового положения людей может быть преждевременным.

Дальнейший анализ показывает, что доля граждан, которые экономят ресурсы на питании, резко возросла – с 12,2% в 2021 году до 26,2% в 2023 году. В группе, которая удовлетворяет базовые потребности, такие как еда, но вынуждена экономить или занимать на одежду и обувь, сначала наблюдался рост, а затем уменьшение, которое в итоге осталось неизменным в течение двух лет.

Между тем доля состоятельных украинцев, которые могут делать любые покупки по собственному желанию, выросла с 0,5% до 1,7%. Кроме того, почти втрое выросло количество людей, которые могут позволить себе не только еду и одежду, но и мелкую и крупную бытовую технику. Эти данные отражают сложную экономическую ситуацию в Украине, которая постоянно меняется.