У украинцев могут конфисковывать автомобили: у владельцев будет три года, чтобы вернуть машину

Время от времени кто-то из нардепов удивляет украинцев своим «шедевральным» проектом. В этот раз таким нардепом стал Сергей Гривко. Он предложил внести изменения в Гражданский кодекс Украины и конфисковывать транспортные средства, о которых их владельцы “забыли”. Автор проекта называет это “бесхозяйственным” отношением к собственному имуществу. Законопроект создан под номером №10204 на сайте Верховной Рады Украины.
Что вообще имеется в виду?
Депутат отметил, что участились случаи, когда владельцы транспортных средств оставили их на произвол судьбы на длительное время, а может и навсегда. И речь не о тех транспортных средствах, которые стоят в гаражах, или во дворе, или парковочном месте. А о тех, что находятся на разных территориях благоустройства.
Гривко считает, что это буквально уничтожение транспортных средств, и их нужно конфисковывать во благо государства. В то же время граждане, чьи автомобили могут таким образом конфисковать, будут иметь право в течение трех лет за ними вернуться. Если же этого не случится, то автомобиль будет безвозвратно передан в собственность государства.
“Дальнейшая судьба такого транспортного средства – десятилетиями портить вид объекта благоустройства территориального общества“, — подытожил Гривко.
Краткая информация о народном депутате Гривке
Сергей Гривко – депутат от партии “Слуга народа” и он уже не первый раз отличился одиозными законопроектами, которые провоцировали у населения бурю эмоций и не всегда положительную. К примеру, именно он является одним из инициаторов законопроекта №7351, цель которого предоставлять право на казнь военных, не выполняющих приказы в боевой обстановке. Также именно Гривко, предлагал ввести законопроект №10057, который должен уменьшить срок заключения для тех пленных, что будут работать на “велогенерационных установках”. Будет ли принят этот законопроект — неизвестно. Пока все выглядит только как очередная инициатива.
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