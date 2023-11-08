В українців можуть конфісковувати автомобілі: власники матимуть три роки, щоб повернути машину

Час від час хтось із нардепів вкотре дивує українців своїм “шедевральним” проєктом. Цього разу таким нардепом став Сергій Гривко. Він запропонував внести зміни до Цивільного кодексу України, та конфісковувати транспортні засоби, про котрі їх власники “забули”. Автор проєкту називає це “безгосподарським” ставленням до власного майна. Законопроєкт наразі створено під номером №10204 на сайті Верховної Ради України.

Що взагалі мається на увазі?

Депутат зазначив, що наразі почастішали випадки, коли власники транспортних засобів залишили їх напризволяще на тривалий час, а може й на завжди. І мова не про ті транспорті засоби, які стоять у гаражах, чи бодай на подвір’ї, або паркувальному місці. А про ті, що перебувають на різних територіях доброустрою.

Гривко вважає, що це буквально знищення транспортних засобів, і їх потрібно конфісковувати на благо держави. Водночас громадяни, чиї автомобілі можуть таким чином конфіскувати, матимуть право протягом трьох років за ними повернутися. Якщо ж цього не трапиться, то автомобіль буде безповоротно передано у власність держави.

“Подальша доля такого транспортного засобу – десятиліттями псувати вигляд об’єкта благоустрою територіального суспільства”, – підсумував Гривко.

Коротка інформація про народного депутата Гривка

Сергій Гривко — депутат від партії “Слуга народу” і він вже не перший раз відзначився одіозними законопроєктами, які провокували у населення бурю емоцій і не завжди позитивну. Наприклад, саме він є одним з ініціаторів законопроєкту №7351, мета якого надавати право на страту військових, які не виконують накази у бойовій обстановці. Також саме Гривко, пропонував ввести законопроєкт №10057, який мав би зменшити термін ув’язнення для тих полонених, які будуть працювати на “велогенераційних установках”. Чи буде прийнято цей законопроєкт — невідомо. Поки що все виглядає лише, як чергова ініціатива.