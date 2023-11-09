ВПО пояснили, чи можуть вони отримувати кілька видів грошової допомоги одночасно

Які виплати можуть отримувати переселенці та що для цього потрібно.

В Україні діють програми допомоги українцям, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Тож яку допомогу можуть отримати внутрішні переселенці.

Про це повідомили спеціалісти «Юридичного радника для ВПО» на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до першого пункту «Постанови Кабміну №332 від 20 березня 2022 року) громадяни можуть розраховувати на грошову допомогу, якщо через повномасштабне вторгнення вимушені були покинути свої домівки та переміститися в інші регіони України.

Ще один вид грошової допомоги — грошова допомога малозабезпеченим сім’ям. На ці виплати можуть розраховувати громадяни, які постійно проживають на території України, а також інші малозабезпечені сім’ї у випадках, що передбачені чинним законодавством.

Тобто для призначення цих двох видів грошової допомоги беруть до уваги різні критерії: якщо для допомоги на проживання ВПО головною умовою є зміна місця проживання через війну, то для малозабезпечених ключову роль грає матеріальне становище.

Відповідно до пункту 16 Постанови Кабміну №332 від 20 березня 2022 року, розмір виплати на проживання внутрішньо переміщених осіб не враховуються при обчисленні загального доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, надані в відповідності з законодавством.

Це означає, що при зверненні в органи соціального захисту населення з призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї в декларації про доходи та майновий стан осіб не вказується допомога для осіб, яку вони отримують як внутрішні переселенці.

Також, якщо особа вже отримує будь-який вид державної грошової допомоги, який призначається органами соціального захисту населення, дані про розмір цієї допомоги не враховуються цим органом без необхідності його декларувати. Тобто чинне законодавство не забороняє отримувати одразу декілька видів державної грошової допомоги одночасно без наслідків.