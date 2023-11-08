В Украине смягчили правила пересечения границы: разрешение можно получить в “Дии”

С тех пор как идет война и введено военное положение, дети могут пересекать границу в сопровождении одного из родителей или опекунов без разрешения другого родителя. То есть, если раньше у одного родителя обязательно должно было быть нотариально заверенное разрешение, то во время действия военного положения это правило смягчили. Все потому, что множество мужчин находятся в рядах ВСУ и, конечно же, не могут прийти к нотариусу, чтобы оформить соответствующую справку. И вот, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что это разрешение можно будет оформить через “Дию”,

Что известно?

Известно, что услуга будет совершенно бесплатной, в отличие от справки, полученной у нотариуса. И с электронным документом можно будет пересекать украинскую границу.

“Будет работать все очень просто. Необходимо, чтобы у обоих родителей была “Дия”. Один отсылает заявление о разрешении, а второй дает согласие в приложении Дия. Подписью. Затем данные автоматически вносятся в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут все проверить онлайн», – написал Федоров в своем Телеграмме.

Для многих это действительно станет дополнительным удобством, ведь часто родители все же оформляют разрешение на выезд, чтобы на таможне не возникало никаких вопросов. Конечно, за время войны прецеденты были, и случались, когда таможенники хотели увидеть разрешение на выезд. Или его хотели представители других стран, например, в аэропортах, если мама или папа с ребенком планировали полететь в США или другие далекие страны. Правда, в данном случае, лучше иметь обычное бумажное разрешение заверенное у нотариуса, ведь электронные украинские документы не показательны для служащих в других странах.

Также разрешение на выезд за границу часто оформляют те мамы, которые едут с ребенком на отдых в составе туристических групп. Хотя по нынешним правилам это разрешение не обязательно, но большинство предпочитают перестраховаться. В таком случае вариант с “Дией”, конечно, многим упростит жизнь.