В Україні пом’якшили правила перетину кордону: дозвіл можна отримати в “Дії”

Відколи триває війна та введено воєнний стан, діти можуть перетинати кордон у супроводі одного з батьків, чи опікунів без дозволу на те іншого батька. Тобто, якщо раніше від одного з батьків обов’язково повинен був бути нотаріально завірений дозвіл, то під час дії воєнного стану це правило пом’якшили. Все через те, що безліч чоловіків перебувають в лавах ЗСУ і звісно ж не можуть прийти до нотаріуса, щоб оформити відповідну довідку. Та ось, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що цей дозвіл можна буде оформити через “Дію”,

Що відомо?

Відомо, що послуга буде цілком безкоштовною, на відміну від довідки отриманої у нотаріуса. І з електронним документом, можна буде перетинати український кордон.

“Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія. Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн”, – написав Федоров у своєму Телеграмі.

Для багатьох це справді стане додатковою зручністю, адже нерідко батьки все-таки оформлюють дозвіл на виїзд, щоб на митниці не виникало жодних питань. Звісно, що за час війни прецеденти були, й траплялися випадки, коли митники таки хотіли побачити дозвіл на виїзд. Або ж його хотіли представники інших країн, наприклад, в аеропортах, якщо мама чи тато з дитиною планували полетіти в США чи інші далекі країни. Щоправда, в такому випадку, краще таки мати звичайний паперовий дозвіл завірений у нотаріуса, адже електронні українські документи не є показовими для службовців у інших країнах.

Також дозвіл на виїзд закордон часто роблять ті мами, які їдуть з дитиною на відпочинок у складі туристичних груп. Хоча за нинішніми правилами цей дозвіл не є обов’язковим, але більшість вважають за краще перестрахуватися. В такому випадку варіант з “Дією” звісно ж багатьом спростить життя.