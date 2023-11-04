Залужный рассказал сколько еще украинцев нужно мобилизовать и чего ждать в ближайшее время

Главком сделал важное заявление по мобилизации. До 15 ноября в Украине 2023 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Но это состояние будет продлено. Кроме того, может измениться процесс мобилизации военнообязанных. Залужный рассказал, будет ли усиление мобилизации.

Главком ВСУ отметим, что возможности Украины по подготовке резерва на собственной территории ограничены. Поэтому, по его мнению, в Украине следует расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

Один из приоритетов по словам Залужного – наращивание резервов. Страна агрессор не смогла использовать свое преимущество в живой силе, потому что в России опасаются политического кризиса.

Именно поэтому рф не может научить и снарядить большое количество людей для участия в войне против Украины. В то же время возможности Украины для подготовки резервов на собственной территории ограничены. В законодательстве есть множество пробелов, позволяющих гражданам уклоняться от своих обязанностей.

Залужный отмечает, что эту проблему пытаются решить. Один из методов – введение единого реестра призывников. Таким образом пытаются расширить категории граждан, которых могут позвать на обучение или мобилизацию.

Кроме того, будет введена боевая стажировка. Она будет предусматривать размещение новомобилизованных в рядах опытных передовых подразделений для максимально эффективной подготовки.

Залужный заявил, что не стоит недооценивать нашего врага. Россия хоть и несет потери, но имеет явное преимущество в вооружении, технике и по количеству боеприпасов.

Ранее также неоднократно звучали заявления от секретаря СНБО Алексея Данилов о том, что служить будут все. Поэтому украинцам стоит готовиться к тому, что так или иначе мобилизация коснется большинства мужчин. Также уже сейчас снизили призывной возраст до 25 лет, вместо 27. А еще, в ближайшей перспективе могут взяться к мобилизации студентов.