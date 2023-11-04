Українцям дзвонять уночі та мовчать: хто й навіщо?

Небажані нічні дзвінки з незнайомих номерів — найчастіша проблема серед абонентів будь-яких мобільних операторів. Після прийняття виклику невідомі мовчать, а потім скидають виклик самі або чекають, поки це зробить співрозмовник. Телефонувати можуть різні групи осіб, про які розповімо докладніше.

Шахраї

Телефонні шахраї часто купують бази з телефонними номерами, які були вкрадені, злиті або куплені у різних компаній та сайтів. Після покупки зловмисникам необхідно перевірити цей список номерів на актуальність — чи є у номера власник або він більше не використовується. Для перевірки шахраї здійснюють «продзвон» за допомогою живих людей або роботів. Вони по черзі дзвонять по всіх номерах зі списку і чекають, чи дадуть відповідь на виклик. Якщо жертва знімає слухавку, її номер зловмисники вважають активним, а значить на нього можна дзвонити зі спробами шахрайства.

Шахраї можуть дзвонити саме в нічний час з кількох причин:

Мають намір, щоб жертва в сонному стані не встигла зорієнтуватися і машинально відповіла на виклик. Така стратегія спрямована на тих людей, які за звичайних умов не відповідають на дзвінки з незнайомих номерів.

Випадково, якщо шахраї та їхня жертва перебувають у різних часових поясах.

Крім того, у нічний час шахраям простіше спонукати жертву передзвонити на їхній номер — у сонному стані важче думати критично, тому багато хто може так само машинально не лише взяти слухавку, а й передзвонити, якщо зловмисники самі завершили розмову. Так їм вдається змусити абонента зателефонувати на платний номер, хвилина дзвінка, на який може обійтися жертві в круглу суму.

Колектори

Нерідко саме у нічний час турбують боржників. Найчастіше дзвонять із нелегальних колекторських контор, які застосовують різні неправомірні способи «вибивання» боргів. До них і психологічний тиск, заснований на нічних дзвінках. У цей час людина найбільш уразлива морально, тому пробудження від раптового мовчазного дзвінка може серйозно налякати боржника і підвищити шанси того, що той поверне гроші позичальнику, якщо продовжаться.

Важливо знати, що подібні дії з боку колекторів є незаконними, їх дзвінки обмежені за кількістю (наприклад, не більше одного разу на день) та за часом (нічні дзвінки від колекторів заборонені).

Що робити, якщо невідомі дзвонять уночі та мовчать?

Нічні дзвінки не лише викликають занепокоєння, а й заважають повноцінному сну. Позбутися їх повністю вийде навряд чи, тому найпростіше вжити заходів, які не дозволять невідомим додзвонитися до жертви.

Якщо вночі абонент не чекає на важливий дзвінок з невідомого номера (наприклад, це не передбачає специфіки його професії), то рекомендується встановити на смартфоні режим «Не турбувати». Він доступний на всіх сучасних телефонах, а його роботу можна налаштувати під свої потреби:

Встановити час, коли режим буде працювати (наприклад, з 10 вечора до 7 ранку).

Вказати, які номери можуть дзвонити, а які ні. Наприклад, заборонити дзвінки лише з незнайомих номерів. При цьому номери зі списку контактів на телефоні або зі списку вибраних контактів дзвонити зможуть.

Не зайвим буде встановити на смартфон будь-який зручний визначник. Він дозволить безпосередньо під час дзвінка дізнатися, хто дзвонить. На численні дзвінки з одного номера варто скаржитися стільниковому оператору зв’язку. Якщо абонента турбують із «чорного» колекторського агентства, який не перебуває у реєстрі НБУ, то звертатися варто до правоохоронних органів.