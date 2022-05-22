Чи потрібно відключати смартфон на ніч: за і проти

Є величезна кількість українців, які вимикають смартфон на ніч. Мотивують це як мінімум трьома причинами:





Щоб пристрій “не опромінював”; Щоб зберегти акумулятор; Щоб ніхто не зателефонував та не розбудив.

Розберемо кожну причину детальніше. Почнемо відразу з того, що будь-який пристрій випромінює електромагнітні хвилі. Смартфон, який знаходиться в режимі очікування, якщо і надсилає якісь дані (залежно від налаштувань), то їхній обсяг дуже малий.

І навряд чи таке випромінювання нестиме якусь шкоду — сучасна енергозберігаюча лампа у вашому нічнику випромінює значно більше електромагнітних хвиль, ніж смартфон у режимі очікування. Ну а якщо говорити про те, що ми живемо у світі високих частот і ви живете не в тайзі, то думати про якесь опромінення просто не має сенсу.

Щодо збереження акумулятора, то тут частка правди є. За 8-10 годин смартфон у режимі очікування може втратити кілька відсотків заряду за рахунок роботи операційної системи, радіомодуля та фонових програм. А як ми знаємо, що менше циклів «заряд-розряд», то вище експлуатаційний термін будь-якого сучасного акумулятора.

З іншого боку, процес вимикання та включення досить ресурсомісткий для смартфона, тому така економія, швидше за все, буде «економією на сірниках». Для цього точно не варто вимикати пристрій на ніч! Тим більше, що гаджети морально старіють набагато швидше, ніж фізично.

Перейдемо до найкумеднішого пункту — «щоб ніхто не зателефонував і не розбудив». Так, деякі користувачі не розуміють, як вимкнути звуки у смартфоні. Хоча у будь-якому сучасному девайсі є беззвучний режим.

Можна настроїти так, що пристрій автоматично відключатиме всі сигнали в період з 22 до 7 ранку. До речі, перші мобільні телефони просто не мали кнопки відключення звуку, тому люди вимикали телефон фізично. Багато хто досі звикли так робити.

Тож можна взагалі не вимикати смартфон?

Так, можна і не вимикати. До того ж у будь-якому смартфоні є «Авіарежим» або «Режим польоту», в якому відключаються всі модулі зв’язку: телефон, мобільний інтернет, Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Якраз зручно використовувати режим польоту, якщо потрібно зберегти заряд батареї, коли під рукою немає зарядного пристрою. Адже якщо вимикати і включати гаджет, то він розряджатиметься набагато швидше, ніж перемикати в авіарежим і назад для отримання нових повідомлень.

Який висновок?

У відключенні смартфона на ніч немає жодної практичної користі. Можна перевести девайс в авіарежим або налаштувати будь-який сценарій на повідомлення та звуки.