Чекаємо на оновлення 5G мереж: нові можливості уже незабаром

Стандарти стільникового зв’язку постійно вдосконалюються. Перші мережі 5G з’явилися лише 3 роки тому, але вже зараз мова впритул заходить про 5.5G або 5G Advanced. Робота над ним розпочнеться наступного року, але вже зараз зрозумілі основні напрямки розвитку та визначені технології, які сприятимуть їх досягненню.





XR – ігри віртуальної та доповненої реальності стануть доступнішими

Одним із напрямків розвитку стільникових мереж буде їх адаптація до сучасних ігор віртуальної (VR) та доповненої (AR) реальності. Це новий напрямок індустрії розваг, що вимагає від мереж ультранизьких затримок та дуже високих швидкостей передачі даних одночасно.

Це дозволить перенести складну частину обробки даних з пристроїв на сервери, що дасть можливість зменшити розміри і вагу ігрових пристроїв. У майбутньому ці напрацювання будуть використовуватися для дистанційних медичних операцій і техобслуговування важкодоступного обладнання.

5G замінить GSM-R

У багатьох країнах вздовж залізниць використовуються мережі GSM-R, необхідні в першу чергу для роботи інфраструктури та службового зв’язку. Жоден із попередніх стандартів так і не зміг зрівнятися з мережами другого покоління за надійністю та дальністю покриття.

Творці 5G намагатимуться не тільки не погіршити покриття, але й покращити якість зв’язку вздовж залізниць, зробити їх надійнішими та сучаснішими.

Точне позиціювання та синхронізація

Супутниковим системам визначення координат, таким як GPS і ГЛОНАСС доведеться трохи відсунутись. Мережі 5.5G дадуть точність позиціювання до сантиметрів, причому не тільки на вулиці, але і в приміщеннях. Це дозволить визначати і переміщення абонента у просторі, і навіть зміну становища окремих частин тіла, що необхідне для ігор доповненої реальності.

Зниження споживання енергії базовими станціями та пристроями

Завдяки таким технологіям як RedCap телеметричні пристрої (лічильники) в мережах 5.5G зможуть працювати на одній зарядці роками. Фітнес-браслети, сигналізації, датчики та інші мобільні розумні пристрої не потрібно буде заряджати багато тижнів або навіть місяців.

Пряма взаємодія між пристроями

Для розвитку напряму IoT – інтернету речей мережі 5.5G продовжуватимуть удосконалювати пряму взаємодію між мобільними пристроями. Це необхідно, наприклад, для автоматичних транспортних засобів, дронів, більш просунутих систем безпеки автомобілів тощо.

Покращена мобільність

У мережах 5G Advanced час на перемикання (хендовер) між стільниковими станціями буде знижено, а надійність – підвищено. Це все також необхідно для створення інфраструктури для IoT та автоматичного транспорту.