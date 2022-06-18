8 роутерів, які варті уваги прискіпливого користувача

Розповідаємо про те, який роутер краще купити для дому чи дачі. Ви можете знайти тут моделі на будь-який бюджет, починаючи від недорогих пристроїв за 500 гривень і закінчуючи топовими маршрутизаторами дорожче за 7 тисяч гривень.





Більшість провайдерів дротового інтернету пропонують новим абонентам орендувати або купити схвалену ними модель роутера. Але будемо відверті, здебільшого такі пристрої залишають бажати кращого, і рано чи пізно перед вами постає питання про придбання більш просунутого, а часом і якіснішого маршрутизатора. Сподіваємося, що рейтинг роутерів для квартири 2022 року з найкращим співвідношенням ціна-якість допоможе вам купити пристрій, який приноситиме тільки радість.

Бюджетні роутери: до 1 тисячі гривень

Відповідь на питання про те, який роутер краще купити для дому багато в чому залежить від цілей, що ви переслідуєте. Часто користувачам не потрібні дорогі маршрутизатори з гігабітними швидкостями, а отже, і переплачувати за них не варто.

Keenetic Start (KN-1111)

Частотний діапазон: 2,4 ГГц

Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n

Максимальна швидкість Wi-Fi: 300 Мбіт/с

Кількість портів LAN: 3

USB-порти: ні.

Це дуже недорогий роутер, який розрахований на людей з підключенням до інтернету на тарифах до 100 Мбіт/с. Він забезпечує відмінний рівень сигналу по всій квартирі та вміє багато з того, що доступно набагато дорожчим роутерам компанії. Головна ж «фішка» пристрою в можливості роботи в мережі Mesh і використання безшовного ретранслятора для збільшення Wi-Fi покриття.

Звісно, за такі гроші чудес не буває. Keenetic Start позбавлений USB-портів і не може працювати у швидкісному діапазоні 5 ГГц. Але в усьому іншому, це відмінний роутер, що забезпечує стабільний вихід у мережу і чудово впорається з пристроями «розумного» будинку, більшість з яких і розраховані на діапазон 2,4 ГГц.

Asus RT-N12 VP B1

Частотний діапазон: 2,4 ГГц

Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n

Максимальна швидкість Wi-Fi: 300 Мбіт/с

Кількість портів LAN: 4

USB-порти: ні

Топ роутерів 2022 продовжує ще один недорогий гаджет з базовим набором можливостей, який відмінно підійде для серфінгу в мережі, пристроїв розумного будинку та смарт-ТВ. Багато в чому він нагадує Keenetic Start. Роутер також підтримує лише діапазон 2,4 ГГц та стандарт Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, забезпечуючи бездротове з’єднання зі швидкістю до 300 Мб/с, але вихід в інтернет можливий лише на 100 Мбіт/с.

Як і більшість недорогих роутерів, Asus RT-N12 VP B1 має просте налаштування та дозволяє організувати гостьову мережу. Точніше у випадку з цим роутером, до трьох гостьових мереж з індивідуальним налаштуванням. У нього є вбудований VPN-сервер із шифруванням PPTP, а сам пристрій підтримує три режими роботи – маршрутизатор, точка доступу та повторювач. Щоправда, жодної підтримки Mesh тут немає.

Роутери середнього рівня: від 1 до 3 тисяч гривень

Якщо бюджетні роутери все-таки змушують миритися з не найвищою швидкістю роботи і не мають деяких важливих функцій більш дорогих пристроїв, більшість маршрутизаторів середнього рівня забезпечують відмінний баланс між ціною та можливостями.

TP-LINK Archer AX55

Частотний діапазон: 2,4/5 ГГц

Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Максимальна швидкість Wi-Fi: 2976 Мбіт/с

Кількість портів LAN: 4

USB-порти: USB 3.0×1

Це вже набагато серйозніша машина з підтримкою сучасного стандарту Wi-Fi 6 та швидкістю передачі даних бездротовою мережею до 2976 Мбіс/с. Для ширшого покриття та підвищення надійності сигналу роутер оснащується чотирма зовнішніми антенами та підтримує технологію Beamforming, що спрямовує концентрований сигнал у бік підключених пристроїв. А в якості приємного бонуса ви отримаєте чотири гігабітні порти, які можна використовувати як для підключення до мережі настільного ПК, так і 4К-телевізора.

Пристрій підтримує шифрування WPA, WPA2, WPA3, може працювати у складі Mesh мережі для ширшого покриття у всьому будинку та відрізняється низькою затримкою, що особливо оцінять геймери. Є тут і порт USB 3.0 для підключення накопичувача із можливістю створення власної хмари.

Keenetic Viva KN-1910

Частотний діапазон: 2,4/5 ГГц

Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

Максимальна швидкість Wi-Fi: 867 Мбіт/с

Кількість портів LAN: 4

USB-порти: USB 2.0 Type A х2

Keenetic Viva KN-1910 не може похвалитися такою ж високою швидкістю роботи, що і TP-LINK Archer AX55, але у нього є чимало інших приємних особливостей, що дозволяють віднести його до кращих роутерів 2022 року. Для початку, у маршрутизаторі передбачено відразу два USB-порти, один з яких можна використовувати для модему 3G/4G/LTE/DSL, принтера або DECT-станції, а до другого підключити зовнішній накопичувач для створення хмари.

Роутер відмінно підійде для користувачів із тарифом, що передбачає вихід в інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Він може використовуватися як основний пристрій для створення безшовної Mesh-мережі або працювати як ретранслятор. Тут є автономний торрент-клієнт Transmission та SkyDNS для батьківського контролю та безпеки, а налаштовувати та керувати домашньою мережею можна, в тому числі, і через мобільний додаток.

Флагманські роутери – від 3 тисяч гривень

У цьому сегменті представлені досить дорогі пристрої з максимально можливим набором можливостей, які чудово підходять для побудови швидкої Wi-Fi мережі як у звичайній квартирі, так і у великому заміському будинку.

Keenetic Ultra KN-1810

Частотний діапазон: 2,4/5 ГГц

Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Максимальна швидкість Wi-Fi: 2533 Мбіт/с

Кількість портів LAN: 4

USB-порти: USB 2.0х1, USB 3.0х1

Швидкість ніколи не була сильною стороною роутерів Keenetic. Продукція компанії бере іншим – надзвичайно якісним програмним забезпеченням, надійним та широким покриттям та безліччю інших важливих функцій. І Keenetic Ultra не став винятком із цього правила. Він не може похвалитися надвисокою швидкістю Wi-Fi: у діапазонах 2,4 і 5 ГГц вона обмежена 800 і 1733 Мбіт/с відповідно, і навіть у набагато доступнішого TP-LINK Archer AX55 вона помітно вища. Але навіть цього вистачить для будь-яких завдань, які можуть стати перед вами.

При цьому роутер підтримує підключення активною оптикою через додатковий SFP-модуль і побудову гігабітної безшовної мережі Mesh Wi-Fi. Модель оснащується одним портом USB 2.0 для підключення модему, принтера або DECT-станції та портом USB 3.0 для зовнішнього накопичувача. Причому у разі швидкість читання сягає 90 Мбайт/с.

TP-Link Archer AX6000

Частотний діапазон: 2,4/5 ГГц

Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Максимальна швидкість Wi-Fi: 5952 Мбіт/с

Кількість портів LAN: 8

USB-порти: USB 3.2 Gen 1 Type A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1

Це, мабуть, найкращий роутер Wi-Fi для дому за швидкістю мережі та надійністю покриття. Крім швидкості Wi-Fi до 5952 Мбіт/с (1148 Мбіт/с в діапазоні 2,4 ГГц і 4804 Мбіт/с в 5 ГГц) пристрій оснащується 8 фіксованими високопродуктивними антенами і підтримує функцію Beamforming, що розширює зону покриття завдяки спрямуванню сигналу підключеним споживачам. Для покращення якості передачі маршрутизатор має потужний модуль FEM і дає можливість використовувати кілька потоків на одному діапазоні.

Роутер розрахований на користувачів із тарифом інтернету до 2,5 Гбіт/с. У ньому передбачено 8 гігабітних портів LAN і два швидкі порти USB 3.2 Gen 1 Type A і Type C для підключення зовнішніх накопичувачів, принтерів та інших пристроїв. Є тут можливість створення безшовної мережі Mesh.

Роутери з підтримкою 4G

В міських умовах такі пристрої не те, щоб марні, але сценарії їх розумного використання, по суті, обмежені дублюванням провідного виходу в мережу на випадок збоїв у провайдера та рідкісними випадками, коли люди не можуть або не хочуть підключатися до звичайного провайдера дротового інтернету.

Звичайно, використання 4G-роутерів повністю виправдане у сільській місцевості або на дачі, де такого провайдера просто не існує. Але навіть у цьому випадку ви можете обійтися звичайним маршрутизатором з USB-портом, що дозволяє підключити зовнішній модем.

Huawei B535-232

Частотний діапазон: 2,4/5 ГГц

Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

Максимальна швидкість Wi-Fi: 867 Мбіт/с

Кількість портів LAN: 3

USB-порти: ні

Це хороший роутер WiFi для дому та дачі з окремим слотом для SIM-карт, що підтримують мережі 3G та 4G LTE. Пристрій відмінно підходить для створення домашньої мережі Wi-Fi з виходом в інтернет на дачі або в сільській місцевості, а три порти LAN дозволять підключити до нього настільний комп’ютер або смарт-ТВ. Тим більше, що підтримка IPTV тут також є.

Роутер оснащується двома антенами для посилення сигналу, має функцію батьківського контролю та власний міжмережевий екран. Щоправда, у великому будинку такий пристрій краще використовувати разом із повторювачами – деякі покупці Huawei B535-232 скаржаться на середню зону охоплення Wi-Fi.

Keenetic Hero 4G KN-2310

Частотний діапазон: 2,4/5 ГГц

Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

Максимальна швидкість Wi-Fi: 1267 Мбіт/с

Кількість портів LAN: 4

USB-порти: USB 2.0

Вбудований LTE-модем Qualcomm Snapdragon X5 забезпечує роутеру можливість виходу в інтернет зі швидкістю до 150 Мбіт/с, але всередині Wi-Fi вона набагато вища – до 1267 Мбіт/с із розрахунку 867 Мбіт/с у діапазоні 5 ГГц та 400 Мбіт/с – у 2,4 ГГц. При цьому крім окремого слота для SIM-карт у гаджеті передбачено і USB-порт для підключення зовнішнього накопичувача зі швидкістю читання до 40 Мбіт/с. А разом з торрент-клієнтом та DLNA-сервером Keenetic Hero 4G перетворюється на практично повноцінний медіацентр.

Маршрутизатор має зовнішні Wi-Fi та LTE-антени. Він оснащується додатковими FEM-підсилювачами в діапазоні 5 ГГц для ширшої зони охоплення мережі та може використовуватись для створення Mesh Wi-Fi-мережі з безшовним роумінгом 802.11r/k/v.