Науковці довели, чому саме не можна слухати музику перед сном

Більшість людей слухають музику протягом дня і перед сном, щоб розслабитися. Схоже, від останнього варто відмовитися, якщо ви не хочете мати проблеми зі сном.





Одного разу дослідник сну Майкл Скаллін з Університету Бейлора зрозумів, що прокидається посеред ночі з піснею, яка застрягла у нього в голові. Він вирішив вивчити, як музика, особливо приставучі мелодії, можуть вплинути на звичний режим сну.

Вчений зосередив увагу на рідко досліджуваному механізмі: мимовільних музичних образах, що виникають коли пісня або мелодія повторюються в розумі людини знову і знову. Зазвичай це трапляється під час неспання, але Скаллін виявив, що подібне може відбуватися і під час сну.

«Наш мозок продовжує обробляти музику, навіть коли вона не грає. Це не припиняється і в той час, коли ми спимо», – каже дослідник. За його словами, чим більше людина слухає музику, тим більша ймовірність, що в голові у неї поселяться мимовільні музичні образи і їх важко буде «вигнати». Коли це станеться, ваш сон може постраждати.

Музика не допоможе заснути

Дослідження, яке включало опитування 209 осіб і більш детальне вивчення звичок 50 добровольців в лабораторії нейробіології сну, дозволило з’ясувати цікавий факт. У людей з регулярно виникаючими мимовільними музичними образами ночами (один або кілька разів на тиждень) в шість разів вище ймовірність поганої якості сну в порівнянні з тими, у кого цих музичних образів немає.

«Перед сном ми зіграли три популярні пісні, які запам’ятовуються – Shake It Off (Тейлор Свіфт), Call Me Maybe (Карлі Рей Джепсен) і Do not Stop Believin (група Journey). Грали як оригінальні композиції, так і інструментальні обробки. Ще ми поговорили з учасниками експерименту, чи “вїдаються” їм мелодії і як часто. Потім ми проаналізували, чи вплинуло прослуховування музики на фізіологію нічного сну», – описує вчений суть дослідження.

За учасниками експериментального дослідження спостерігали під час сну, щоб визначити, чи впливає прослуховування музика на фізіологію нічного сну. Фото: Robert Rogers / Baylor University

Висновок виявився таким: людям, до яких пристала мелодія, було важче засинати. Вони частіше прокидалися вночі, а запис електричної активності в головному мозку повідомив, що вони проводили більше часу в стадіях легкого сну.

«Майже всі думали, що музика покращує їх сон, але ми виявили, що ті, хто слухав більше музики, спали гірше», – каже Скаллін.

Ще більш дивним було те, що інструментальна музика приводила до погіршення якості сну – ті, хто слухав її вдвічі частіше страждали від мимовільних музичних образів. Ці результати суперечать поданням про музику як про легке снодійне, яке здатне допомогти заснути.

Замість того щоб займатися важкою справою або чимось, що може порушити ваш сон, наприклад, дивитися телевізор або грати у відеоігри, Скаллін пропонує витратити п’ять-десять хвилин на написання списку справ на майбутній день на папері. Попереднє дослідження вченого показало, що люди, які за п’ять хвилин записували завдання перед сном, змогли «розвантажити» тривожні думки про майбутнє і швидше заснути.