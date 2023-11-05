Должно быть подтверждение каждого перевода: Монобанк блокирует счета украинцев

Клиент Монобанка пожаловался на блокировку счета из-за перевода средств со своего криптовалютного кошелька. Таким образом, любой украинский банк, в том числе Монобанк, должен проверить происхождение средств клиента если он часто переводит на личный счет крупные суммы. Если клиент не сможет доказать легальность дохода, то банк заблокирует его счет.

Клиент Монобанка оставил жалобу на специализированном форуме. По его словам банк отказал в обслуживании, но он не понимает причины. Его карты заблокировали и карты тех, кому он переводил деньги тоже. Конкретного ответа от банка возмущенный клиент так и не получил. Он убежден, что банк ошибся, а его счет заблокировали незаконно. В банке объяснили, что в соответствии со своей внутренней политикой разглашать причину отказа от сотрудничества не обязательно. Однако исходя из жалобы клиента, можно понять почему его счет заблокировали.

Несколько недель назад у клиента просили подтвердить происхождение дохода. Но клиент заявил, что “это сбережения от криптовалюты”. То есть проверить происхождение средств не удалось, так же как и то, платит ли он налоги от своего дохода. Поэтому банк видит, что клиент официально не работает, не платит налоги, но постоянно получает переводы на свою карту. Тогда в банке попросили предоставить документы для подтверждения дохода, но он рассказал о переводах с криптовалютного счета.

Неработающий клиент не только постоянно получал переводы (якобы снимал криптовалютные сбережения), но и переводил их на другие счета. Объяснить такой вид деятельности он не смог. Украинцев считают, что могут использовать свой счет как угодно, но это не так. Каждый клиент при открытии счета заполнял анкету. В ней указывалась примерная сумма переводов и источник происхождения средств, а также как будут расходоваться деньги и какими суммами ежемесячно будете оперировать.