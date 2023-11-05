Має бути підтвердження кожного переказу: Монобанк блокує рахунки українців

Клієнт Монобанку поскаржився на блокування рахунку через переказ коштів зі свого криптовалютного гаманця. Таким чином, будь-який український банк, в тому числі Монобанк, повинен перевірити походження коштів клієнта якщо він часто переказує на особистий рахунок великі суми. Якщо клієнт не зможе довести легальність доходу, то банк заблокує його рахунок.

Клієнт Монобанку залишив скаргу на спеціалізованому форумі. За його словами банк відмовив в обслуговуванні, але він не розуміє причини. Його картки заблокували і картки тих, кому він переказував гроші теж. Конкретної відповіді від банку обурений клієнт так і не отримав. Він переконаний, що банк помилився, а його рахунок заблокували незаконно. В банку пояснили, що відповідно до своєї внутрішньої політики розголошувати причину відмови від співпраці не обов’язково. Однак виходячи із скарги клієнта, можна зрозуміти чому його рахунок заблокували.

Кілька тижнів тому у клієнта просили підтвердити походження доходу. Але клієнт заявив, що “це заощадження від криптовалюти”. Тобто перевірити походження коштів не вдалося, так само як і те, чи платить він податки від свого доходу. Тож банк бачить, що клієнт офіційно не працює, не платить податки, але постійно отримує перекази на свою картку. Тоді в банку попросили надати документи для підтвердження доходу, але він розповів про перекази з криптовалютного рахунку.

Непрацюючий клієнт не лише постійно отримував перекази (начебто знімав криптовалютні заощадження), але й переказував їх на інші рахунки. Пояснити такий вид діяльності він не змін. Українців вважають, що можуть використовувати свій рахунок як завгодно, але це не так. Кожен клієнт при відкритті рахунку заповняв анкету. В ній вказувалася приблизна сума переказів та джерело походження коштів, а також як будуть витрачатися гроші та якими сумами щомісячно будете оперувати.