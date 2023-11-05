Залужний розповів скільки ще українців потрібно мобілізувати та чого чекати найближчим часом

Главком зробив важливу заяву щодо мобілізації. До 15 листопада в Україні 2023 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Але цей стан буде подовжено. Крім того, може змінитися процес мобілізації військовозобов’язаних. Залужний розповів, чи буде посилення мобілізації.

Главком ЗСУ зазначимо, що можливості України щодо підготовки резерву на власній території обмежені. Тому, на його думку, в Україні слід розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання чи мобілізацію.

Один із пріоритетів за словами Залужного — нарощування резервів. Країна агресор не змогла використати свою перевагу в живій силі, тому що в росії побоюються політичної кризи.

Саме тому рф не може навчити та спорядити велику кількість людей для участі у війні проти України. Водночас можливості України для підготовки резервів на власній території обмежені. В законодавстві є безліч прогалин, що дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов’язків.

Залужний зазначає, що цю проблему намагаються вирішити. Один із методів — запровадження єдиного реєстру призовників. Таким чином намагаються розширити категорії громадян, яких можуть покликати на навчання або мобілізацію.

Крім того, буде введено бойове стажування. Воно передбачатиме розміщення новомобілізованих у лавах досвідчених передових підрозділів для максимально ефективної підготовки.

Залужний заявив, що не варто недооцінювати нашого ворога. Росія хоч і зазнає втрати, але має явну перевагу в озброєнні, техніці та за кількістю боєприпасів.

Раніше також неодноразово звучали заяви від секретаря РНБО Олексія Данілов про те, що служити будуть всі. Тож українцям варто готуватися до того, що так чи інакше мобілізація торкнеться більшості чоловіків. Також вже зараз знизили призовний вік до 25 років, замість 27. А ще, в найближчій перспективі можуть взятися до мобілізацію студентів.