Названо кращі смартфони жовтня за відгуками користувачів

Розробники бенчмарку AnTuTu розкрили список найвищих смартфонів жовтня під управлінням ОС Android.

Перше місце другий місяць поспіль посідає складний смартфон Honor Magic V2, який набрав 96,15% позитивних відгуків. Трійку лідерів замикають Samsung Galaxy S23 Ultra (95,78%), який тримається на цій позиції вже третій місяць, та Xiaomi Mix Fold 3 (95,45%).

Четверту та п’яту позиції розділили між собою Meizu 20 Pro (94,19%) та Realme GT5 Pro (93,27%). На шостому рядку розмістився флагманський смартфон Vivo X90 Pro+ з 92,53% позитивних відгуків. Слідом за ним іде Samsung Galaxy S23, яким задоволені 92,24% власників.

Восьме, дев’яте та десяте місця дісталися смартфонам Honor X40 GT (91,35%), Xiaomi 13 Ultra (90,87%) та Meizu 20 (90,7%) відповідно.

Зазначається, що топ складався на основі відгуків користувачів. Ця оцінка ніяк не пов’язана з продуктивністю смартфонів та їх балами у бенчмарку AnTuTu. При складанні рейтингу враховувалися лише відгуки для внутрішнього ринку, тобто Китаю .