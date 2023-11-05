Hardnews

Названо кращі смартфони жовтня за відгуками користувачів

05.11.2023
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Samsung Galaxy S23

Розробники бенчмарку AnTuTu розкрили список найвищих смартфонів жовтня під управлінням ОС Android.

Перше місце другий місяць поспіль посідає складний смартфон Honor Magic V2, який набрав 96,15% позитивних відгуків. Трійку лідерів замикають Samsung Galaxy S23 Ultra (95,78%), який тримається на цій позиції вже третій місяць, та Xiaomi Mix Fold 3 (95,45%).

Четверту та п’яту позиції розділили між собою Meizu 20 Pro (94,19%) та Realme GT5 Pro (93,27%). На шостому рядку розмістився флагманський смартфон Vivo X90 Pro+ з 92,53% позитивних відгуків. Слідом за ним іде Samsung Galaxy S23, яким задоволені 92,24% власників.

Восьме, дев’яте та десяте місця дісталися смартфонам Honor X40 GT (91,35%), Xiaomi 13 Ultra (90,87%) та Meizu 20 (90,7%) відповідно.

Зазначається, що топ складався на основі відгуків користувачів. Ця оцінка ніяк не пов’язана з продуктивністю смартфонів та їх балами у бенчмарку AnTuTu. При складанні рейтингу враховувалися лише відгуки для внутрішнього ринку, тобто Китаю .

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05.11.2023
1 хвилина на прочитання
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