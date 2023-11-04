В 20 раз больше средней: кто в Украине получает самую высокую пенсию и что для этого нужно

Получить самую высокую пенсию в Украине может только одна категория населения – судьи в отставке. Они могут рассчитывать на выплату в сумме 99,5 тысяч гривен в месяц. При этом средняя пенсия обычных украинцев сейчас на уровне 5 350 гривен, то есть выросла всего на 810 гривен.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Судьи на заслуженном отдыхе получают пожизненную выплату (аналог пенсии). По состоянию на октябрь 2023 года средний размер такой выплаты составил 99 597 гривен. При этом средняя пенсия в Украине, вышедших на пенсию по возрасту, составила 5 230 гривен. Пенсия тех украинцев, что получают выплату по выслуге лет, в среднем составляет 9 635 гривен.

Кстати, всего в Украине 10 миллионов 539 тысяч получателей пенсии. За год (с октября 2022 по октябрь 2023) количество пенсионеров уменьшилось на 187 тысяч человек. До полномасштабной войны такого значительного сокращения пенсионеров со времени независимости Украины не было. При этом 2,7 миллиона пенсионеров продолжают работать.

Напомним, что в марте каждого года пенсии украинцев индексируют на сумму от половины прошлогодней инфляции и среднего за три года повышения зарплат. Однако, Денис Шмыгаль заявил об обновлении правил индексации уже весной 2024 года.

Новые правила пока не представили, но известно, что при перерасчете будут учитывать специальные баллы и коэффициенты. Таким образом в правительстве планируют уравнять пенсии тех украинцев, которые вышли на заслуженный отдых более десяти лет назад и тех кто стал пенсионером недавно. Сейчас разница между пенсиями достигает тысячи гривен, даже если пенсионеры занимали, например, должность главного бухгалтера на одном и том же предприятии и в свое время получали среднюю заработную плату.

Также части украинцев могут заморозить пенсионные выплаты. Речь идет о тех, кто в течение шести месяцев не пользуется своим банковским счетом. Чтобы вернуть себе пенсию, придется обращаться в Пенсионный фонд для идентификации личности.