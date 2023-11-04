У 20 разів більше за середню: хто в Україні отримує найвищу пенсію та що для цього потрібно

Отримати найвищу пенсію в Україні може лише одна категорія населення — судді у відставці. Вони можуть розраховувати на виплату у сумі 99,5 тисяч гривень на місяць. При цьому середня пенсія звичайних українців зараз на рівні 5 350 гривень, тобто зросла лише на 810 гривень.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Судді на заслуженому відпочинку отримують пожиттєву виплату (аналог пенсії). Станом на жовтень 2023 року середній розмір такої виплати склав 99 597 гривень. При цьому середня пенсія в Україні, які вийшли на пенсію за віком, склала 5 230 гривень. Пенсія тих українців, що отримують виплату за вислугою років, в середньому складає 9 635 гривень.

До речі, всього в Україні 10 мільйонів 539 тисяч отримувачів пенсі. За рік (з жовтня 2022 по жовтень 2023) кількість пенсіонерів зменшилась на 187 тисяч осіб. До повномасштабної війни такого значного скорочення пенсіонерів з часу незалежності України не було. При цьому 2,7 мільйона пенсіонерів продовжують працювати.

Нагадаємо, що в березні кожного року пенсії українців індексують на суму від половини минулорічної інфляції та середнього за три роки підвищення зарплат. Однак, Денис Шмигаль заявив про оновлення правил індексації вже навесні 2024 року.

Нові правила поки не представили, але відомо, що при перерахунку будуть враховувати спеціальні бали та коефіцієнти. Таким чином в уряді планують зрівняти пенсії тих українців, які вийшли на заслужений відпочинок понад десять років тому та тих хто став пенсіонером недавно. Зараз різниця між пенсіями сягає тисячі гривень, навіть якщо пенсіонери займали, наприклад, посаду головного бухгалтера на одному і тому ж підприємстві та свого часу отримували середню заробітну плату.

Також частині українців можуть заморозити пенсійні виплати. Мова йде про тих, хто протягом шести місяців не користується своїм банківським рахунком. Щоб повернути собі пенсію, доведеться звертатися до Пенсійного фонду для ідентифікації особи.