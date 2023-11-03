Польща хоче закрити кордони з Україною: наслідки будуть жахливими 

Польські перевізники погрожують перекрити прикордонні пункти з Україною, якщо їхні умови не виконають.Вони вимагають повернути дозволи для українських колег, заборонити українцям відкривати компанії у Польщі, якщо їх економічні інтереси в Україні та інше. Якщо погрозу виконають і перевізники перекриють кордони, то це призведе до труднощів з вивозом експорту, а також до перебоїв з імпортом, в тому числі військової техніки.

Реально оцінити збитки від можливого блокування пунктів пропуску з Польщею вкрай складно, адже актуальну статистику не публікують. За словами, старшого наукового співробітника економічних досліджень та політичних консультацій Ірини Коссе, дані по експорту товарів публікуються лише для агропромислового комплекту АПК). Відомо, зо за вересень автомобільним транспортом було експортовано лише 7% продукції АПК. При цьому в деяких групах товарів втрата автомобільного експорту буде дуже відчутною, наприклад для пшениці.

Коссе пояснила, що 60% експорту йде через Румунію. Тож повна зупинка експорту нам не загрожує. Потрібно враховувати, що морські шляхи не працюють так, як це було раніше через проблеми з обстрілами інфраструктури та страхування суден. Якщо пункти пропуску закриють, то зросте навантаження на залізницю, а там вже черги. Якщо пропускні пункти закриють на місяць чи більше, то ситуація стане проблемною, якщо не сказати — критичною.

В уряді вже повідомили, що вони ведуть переговори з польськими перевізниками та роблять все можливе, щоб не допустити закриття пунктів пропуску. Тому сценарій повного блокування поки песимістичний. Поляки наразі говорять про попереджувальне блокування. Наразі хвилюватися не варто, але якщо вимоги поляків не будуть виконані, то тоді блокування пунктів пропуску може стати серйозною проблемою.

Автомобільні перевезення посідають третє місце за обсягами після морських та залізничних та перше за вартістю. Цей найдорожчий спосіб транспортування. Від авто залежить транспортування військової техніки та обладнання, то ж першу чергу блокування пунктів пропуску підставить наших захисників, які потребують техніки та боєприпасів.