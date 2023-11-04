З’явилася невтішна новина стосовно листопадових пенсійних виплат для більшості українців

Раніше була інформація, що пенсії будуть підвищувати. Однак наразі вона не підтвердилася. У листопаді підвищення виплат отримує лише окрема категорія пенсіонерів, а саме ті, хто претендує на вікову доплату. Мова про тих, кому виповнилося 70, 75 чи 80 років. І то, майте на увазі, що надбавка нараховується не з 1 числа кожного місяця, а конкретно від дати народження. Тому тим хто народився наприкінці листопада та на початку місяця можуть прийти зовсім різні суми доплат, а вже з грудня вони будуть у повному обсязі. Щодо найближчого підвищення виплат, яке торкнеться усіх, то його слід очікувати вже аж у 2024 році.

Також, додаткові виплати можуть отримати пенсіонери з-поміж ВПО. Мова про тих, хто втратив працездатність, чи недоотримав певні пенсійні суми за минулі періоди. Ці кошти фінансує ООН і мова про 2093 гривні на особу.

Як зростуть пенсії?

Наразі й ще кілька місяців (до березня 2023 року) мінімальна пенсія в Україні становитиме 2093 гривні. І аж у березні наступного року вона зросте приблизно на 250 гривень. Це трапиться в рамках щорічної індексації, яка у наступному році торкнеться не лише пенсій, а й мінімальної зарплати. Остання зросте спочатку до 7000, а потім до 8000 гривень.

До кінця 2023 року всі надбавки надалі залишаються замороженими, через великий дефіцит бюджету. Чи відновлять їх у 2024 році поки невідомо. Відомо лише про березневу індексацію. І то, міністерство соціальної політики вкрай незадоволене цими цифрами, які озвучило Міністерство фінансів. Мовляв, такі пенсії та зарплати неможливі при тій інфляції, яка наразі спостерігається. Суми доплат мають бути в рази більшими, однак це невдоволення від Мінсоцу навряд чи якось вплине на ситуацію.