Украинцам приходят космические платежки за газ: почему досчитывают десятки тысяч гривен?

В Украине цена за газ неизменна в течение всего периода войны. Это в среднем 8 гривен за куб. Однако, кроме фиксированной цены, больше никаких льгот для населения не предусмотрено. К примеру, сегодня уже нельзя долговать за коммунальные услуги иначе можно получить штраф. Показатели следует подавать вовремя, а именно до 5 числа каждого месяца. Иначе в платежках вы можете увидеть не те суммы, на которые надеялись. Также удивить космической суммой в платежках украинцев могут в случае, если будут найдены любые повреждения на счетчике.

Штрафы за подобное составляют десятки и даже сотни тысяч гривен

Возобновлены проверки счетчиков и потребители не имеют права препятствовать этой проверке. И если в ходе проверки будут обнаружены на счетчике какие-то отверстия, или просто царапины, за это предусматривается большой штраф. Будут штрафовать даже тех, кто сам заметил дефекты на устройстве и сообщил в соответствующую службу.

Несколько подобных ситуаций уже произошло, и гражданам выписали просто космические суммы.

Например, несколько дней назад в городе Каменское Днепропетровской области суд обязал украинца выплатить 104 000 гривен штрафа “Днепропетровскгаза”. При том, что мужчина самостоятельно пришел в облгаз с просьбой отремонтировать или заменить поврежденный счетчик. После этого обращения к мужчине еще две недели никто не приезжал, а когда специалисты таки прибыли, то составили акт выявления нарушений, демонтировали счетчик и отправили на обследование.

Экспертиза подтвердила, что счетчик работал длительное время некорректно и в связи с этим неправильно подсчитывал использованные кубы. Поэтому его владельцу насчитали такую сумму штрафа и еще дополнительно 2684 гривны судебного сбора.

Еще раньше, в сентябре в такую же беду попал житель Запорожья, которого суд обязал выплатить 107 тысяч штрафа.