Ілон Маск переплатив за Twitter удвічі

Ринкова вартість компанії Ілона Маска X, яка володіє однойменною соцмережею, що називалася раніше Twitter, дорівнює $19 млрд. Про це з посиланням на джерела повідомляє видання Fortune.
Оцінка Fortune виходить із вартості одного цінного паперу X ($45), які як опціони видаються деяким співробітникам компанії. Також журналістам стало відомо, що ще в березні 2023 року загальна вартість акцій X дорівнювала $20 млрд.
Зазначена капіталізація X більш ніж удвічі менша за суму, яку Ілон Маск заплатив за придбання Twitter у 2022 році ($43 млрд). Угоду було закрито 26 жовтня.
Відомо, що Маск і керівництво X планують підвищити прибутковість соцмережі за рахунок введення платних функцій. Наприклад, у грудні 2022 року з’явилася підписка Twitter Blue за $8 на місяць. Пізніше, після ребрендингу платформи, продукт було перейменовано на X Premium. Підписка додає профілю синю галочку верифікації, а також скасовує для нього низку лімітів, що діють для акаунтів без X Premium.
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