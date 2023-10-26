В Правительстве окончательно ответили, будет ли Украина переходить на “зимнее время”

Дважды в год украинцы переводят часы: на летнее время и на зимнее. Летнее время начинается в последнюю неделю марта, и тогда стрелки переводят на один час вперед. Зимнее время начинается в последние выходные октября, и стрелки переводят на час назад. Ежегодно депутаты дискутируют по этой теме, мол, от этой практики нужно отходить. Следует оставить какое-то одно время и отказаться от этих постоянных переходов окончательно. Проблем лишь в том, что нардепы никак не могут определиться, какое время оставить зимнее или летнее.

В этом году стрелки будут еще переводить

Так как однозначного решения принято не было, то в это воскресенье, а именно в 4 часа утра часы нужно снова переводить на час назад. К слову, смартфоны и всевозможные электронные устройства сделают это самостоятельно.

Галина Третьякова депутат от партии “Слуга народа” подчеркнула, что в этом году уже могли не переводить стрелки. Многие инициаторы подобного решения аргументировали это тем, что так можно было бы сэкономить электроэнергию, а с переводом стрелок назад ее будут использовать где-то на 13% больше. Однако достаточного количества голосов, которые поддержали бы эту инициативу, не было, поэтому все остается, как всегда.

Как воспринимает это организм?

Ученые много изучали, как именно переход на летнее и зимнее время влияет на организм. Некоторый сбой биоритмов есть, однако именно осенний переход он более щадящий. И даже полезный, ведь у людей появляется дополнительный час для сна. Более того, некоторые ученые отмечают, что подобный переход даже уменьшает риск инсультов и инфарктов в этот период. К сожалению, такого же не скажешь о переходе на летнее время, который наоборот провоцирует дополнительный стресс. Поэтому если и отказываться от перевода стрелок, лучше оставить их на зимнем времени.