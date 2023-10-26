Чому виплату пенсії можуть тимчасово призупинити і кого це стосується?

В Україні діє низка законів, які стосуються пенсійного питання. Нарахування пенсій суворого регулюється чинним законодавством і прописаних правил всі повинні неухильно дотримуватися. Наразі, деякі пенсіонери звертаються до Пенсійного Фонду із запитанням, чому їм скасували пенсію, яку вони отримували за вислугою років. Тобто не скасували, а припинили виплачувати. Розповідаємо, у яких ситуаціях це взагалі можливо.

Пенсію призупиняють виплачувати, якщо особа продовжує працювати

Насправді одночасно отримувати й пенсію і зарплату можна, але потрібно знати деякі умови. Найчастіше так роблять пенсіонери, які працювали на посадах де стаж нараховується швидше ніж на інших роботах. Допустимо мова про шахтарів, які можуть виходити на пенсію за вислугою років не чекаючи при цьому коли їм виповниться 60 років. Здебільшого це ще цілком енергійні люди, які не проти продовжувати працювати. Вони можуть це робити, але повинні змінити сферу діяльності. Тобто отримувати пенсію за вислугою років, і продовжувати працювати на цій же роботі не можна. Можна працевлаштуватися кимось зовсім іншим, наприклад, ви працювали шахтарем, а тепер влаштувались водієм, чи садівником. Таке допускається й у цьому випадку особа отримуватиме і пенсію і зарплату.

Питання виникли й з деякими доплатами

Також, пенсіонери масово звертаються до Пенсійного Фонду із запитанням, чому їм не прийшла вікова доплата в момент коли вони перетнули необхідний віковий рубіж. Зазначимо, що це 70, 75 та 80 років. У ПФУ пояснюють, що доплата нараховується не з того місяця, у котрому особі виповнилась потрібна кількість років, а безпосередньо з дати народження. Тобто тим, хто народився на початку місяця і в кінці можуть прийти різні суми доплати. А от вже з наступного місяця доплата приходитиме у повному обсязі.