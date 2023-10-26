В Уряді остаточно відповіли, чи переходитиме Україна на “зимовий час”

Двічі на рік українці переводять годинники: на “літній” час і на “зимовий”. Літній час починається в останній тиждень березня, і тоді стрілки переводять на одну годину вперед. Зимовий час розпочинається в останні вихідні жовтня, і стрілки переводять на годину назад. Щороку депутати дискутують на цю тему, мовляв, від цієї практики потрібно відходити. Слід залишити якийсь один час і відмовитись від цих постійних переходів остаточно. Проблем лише в тому, що нардепи ніяк не можуть визначитися, який час залишити зимовий чи літній.

Цього року стрілки ще переводитимуть

Через те, що однозначного рішення прийнято не було, в цю неділю, а саме о 4 годині ранку годинники потрібно знову переводити на годину назад. До слова, смартфони та різноманітні електронні пристрої зроблять це самостійно.

Галина Третьякова депутат від партії “Слуга народу” наголосила, що цьогоріч вже могли не переводити стрілки. Багато ініціаторів подібного рішення аргументували це тим, що так можна було б зекономити електроенергію, а з переведенням стрілок назад, її використовуватимуть десь на 13% більше. Однак достатньої кількості голосів, які підтримали б цю ініціативу не було, тож все залишається, як завжди.

Як сприймає це організм?

Науковці багато вивчали, як саме перехід на літній та зимовий час впливає на організм. Деякий збій біоритмів є, однак саме осінній перехід він є більш щадливішим. І навіть корисним, адже в людей з’являється додаткова година для сну. Ба більше, деякі вчені зазначають, що подібний перехід навіть зменшує ризик інсультів та інфарктів у цей період. На жаль такого ж не скажеш про перехід на літній час, який навпаки провокує додатковий стрес. Тому якщо й відмовлятись від переведення стрілок, то найкраще залишити їх на зимовому часі.