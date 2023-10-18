Осталось меньше 14 дней: налоговая предупредила о масштабных проверках украинцев

Народные депутаты утвердили новый закон, согласно которому налоговая начнет проводить проверки.

Проверки возобновятся уже с 1 ноября.

Верховная Рада Украины согласовала в первом чтении законопроект №10016-д, который предусматривает возобновление налоговых проверок с первого ноября.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в официальном канале телеграмм.

Согласно этому законопроекту Налоговая служба будет иметь возможность провести плановые документальные проверки для тех налогоплательщиков, которые в 2021 году:

имели дебетовую задолженность, которая превышает кредиторскую в два раза;

уровень уплаты налога на прибыль предприятия и налога на добавленную стоимость в их сферах деятельности составляет менее 50% от средних показателей в их сфере;

годовой доход предприятия превышает десять миллионов гривен, а общие расходы составляют более 75% от годового дохода.

В то же время проверки не будут возобновляться для предпринимателей, работающих на первой и второй группах, а также для предприятий, расположенных на территориях или в районах, где продолжают вестись боевые действия.

По словам народного депутата Железняка, принятый законопроект – это одно из главных требований Международного валютного фонда. Особенно после того, как МВФ в последний раз отказал Шурме. Отказ был очень большим риском получить более жесткую версию, которые изначально предлагало Правительство.

Напомним, что с первого октября предприниматели должны выдавать фискальные чеки своим покупателям. Если этого не сделать, то есть риск получить существенный штраф.

Напомним, что с третьего октября в Украине отменили фиксированный курс доллара. Эксперты опасались резкого роста курса, что могло бы спровоцировать нестабильность экономики. Однако Национальный банк Украины продолжает осуществлять контроль и при необходимости вмешивается в ситуацию, чтобы поддерживать стабильный курс валют. В то же время на 2024 год заложен более высокий курс доллара, чем он есть сейчас, поэтому украинцам нужно готовиться к тому, что курс вырастет примерно до 41 гривны за единицу.