Залишилось менше 14 днів: податкова попереджає про масштабну перевірку українців

Народні депутати затвердили новий закон, відповідно до якого податкова почне проводити перевірки.

Перевірки відновляться вже з 1 листопада.

Верховна Рада України погодила в першому читанні законопроєкт №10016-д, який передбачає відновлення податкових перевірок з першого листопада.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в офіційному каналі телеграм.

Відповідно до цього законопроєкту Податкова служба буде мати можливість провести планові документальні перевірки для тих платників податку, які у 2021 році:

мали дебетову заборгованість, яка перевищує кредиторську у два рази;

рівень сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість в їх сферах діяльності складає менше ніж 50% від середніх показників в їх сфері;

річний дохід підприємства перевищує десять мільйонів гривень, а загальні витрати складають понад 75% від річного доходу.

Водночас перевірки не будуть відновлюватися для підприємців, що працюють на першій та другій групах, а також для підприємств, що розташовані на територіях або в районах, де продовжують вестися бойові дії.

За словами народного депутата Железняка, прийнятий законопроєкт — це одне із головних вимог Міжнародного валютного фонду. Особливо після того, як МВФ востаннє відмовив Шурма. Відмова була дуже великим ризиком отримати більш жорстку версію, які спочатку пропонував Уряд.

Нагадаємо, що з першого жовтня підприємці повинні видавати фіскальні чеки своїм покупцям. Якщо цього не зробити, то є ризик отримати суттєвий штраф.

Нагадаємо, що з третього жовтня в Україні скасували фіксований курс долара. Експерти побоювалися різкого зростання курсу, що могло б спровокувати нестабільність економіки. Однак Національний банк України продовжує здійснювати контроль та при потребі втручається в ситуацію, щоб підтримувати стабільний курс валют. Водночас на 2024 рік закладено вищий курс долара, ніж він є зараз, тож українцям потрібно готуватися до того, що додає зросте приблизно до 41 гривні за одиницю.