Ще одна категорія чоловіків може виїжджати закордон: актуальні оновлення

Відколи триває війни та введено воєнний стан всі військовозобов’язані не мають права покидати територію України. Про те, хто у переліку виключень всі ймовірно давно вже знають. Це особи з інвалідністю, люди, які мають трьох та більше дітей чи ще одну з вагомих причин, яка звільняє від мобілізації. Щоправда, виїжджати закордон можуть і деякі військовозобов’язані. Цей дозвіл вони можуть отримати у зв’язку з особливостями своєї професії. І от окрім волонтерів, та артистів, які виїжджають на гастролі, перетинати вільно кордон можуть водії-перевізники.

Це рішення Кабінету Міністрів України

Про таке рішення Кабінету міністрів поінформував урядовий представник у парламенті Тарас Мельничук. Він зазначив, що в Україні критично бракує водіїв, а також тих хто міг би їхати у далекі міждержавні рейси.

“Кількість водіїв, які можуть перетинати державний кордон на пасажирському та вантажному транспортному засобі ліцензіата, для вантажних транспортних засобів з одного до двох та пасажирських – з двох до трьох”, – повідомив представник уряду.

Тепер ці нові правила прописані та закріплені у Правилах перетину держкордону України.

Чи можуть виїжджати закордон військовозобов’язані жінки?

Зазначимо, що з 1 жовтня всі жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту вважаються військовозобов’язаними та повинні з’явитися у військкомат для уточнення даних. В ТЦК кажуть, що такі жінки мають ті ж права та обов’язки, що й військовозобов’язані чоловіки. І через це багатьох почало турбувати питання, а що ж з перетином кордону? Наразі експерти запевняють, що жінкам з медичною освітою і тим, що вже перебувають на обліку в ТЦК дозволено покидати територію України. Як буде далі, і чи не змінять цю норму — поки невідомо.