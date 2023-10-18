В Украине запускают новую платежную систему: в Минцифры назвали ее преимущества

В Украине запускают торговую платформу Etsy Payments.

Торговая платформа Etsy, которая объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже изделий ручной работы, сообщила о запуске собственного платежного интерфейса в Украине.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отметим, что ранее украинские пользователи не имели возможности открывать новые магазины на платформе Etsy. Однако как только Etsy Payments станет доступна в Украине, эта ситуация изменится, и теперь жители Украины могут официально регистрировать свои магазины на этой платформе и продавать товар собственного производства покупателям из Соединенных Штатов Америки, Европы, Азии и других регионов мира. Украинские продавцы получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и смогут рассчитывать на круглосуточную клиентскую поддержку. Кроме того, предприниматели смогут управлять финансовой информацией своих магазинов.

Как утверждает Федоров, запуск Etsy Payments в Украине это часть важной работы Министерства цифровой трансформации Украины по увеличению участия украинцев в мировой экосистеме электронной коммерции.

Напомним, что компания Etsy выразила поддержку Украине с самого начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. В марте 2022 года Etsy направила сообщение всем своим покупателям о том, как поддержать украинских продавцов. Это значительная поддержка, особенно с учетом того, что аудитория компания Etsy превышает 90 миллионов пользователей.

Напомним, что с мая в приложении Дія появилась услуга подачи заявления на замену водительского удостоверения. Однако, для получения уже готового водительского необходимо было обращаться в сервисный центр МВД. Но вскоре в Дії можно будет заказать доставку водительского удостоверения в отделение Укрпочты или курьером на любой удобный адрес.

Для того, чтобы присоединиться к бета-тестированию необходимо:

водительское в Дії, требующее замены;

цифровой паспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство в приложении

верифицированный налоговый номер.