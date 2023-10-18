В Україні запускають нову платіжну систему: в Мінцифри назвали її переваги

Торговельна платформа Etsy, яка об’єднує понад 90 мільйонів покупців зі всього світу та спеціалізується на продажі виробів ручної роботи, повідомила про запуск власного платіжного інтерфейсу в Україні.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначимо, що раніше українські користувачі не мали можливості відкривати нові магазини на платформі Etsy. Однак як тільки Etsy Payments. стане доступна в Україні, ця ситуація зміниться, і тепер жителі України можуть офіційно реєструвати свої магазини на цій платформі та продавати товар власного виробництва покупцям зі Сполучених Штатів Америки, Європи, Азії та інших регіонів світу. Українські продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та зможуть розраховувати на цілодобову клієнтську підтримку. Крім того, підприємці зможуть керувати фінансовою інформацією своїх магазинів..

Як стверджує Федоров, запуск Etsy Payments в Україні це частина важливої роботи Міністерства цифрової трансформації України зі збільшення участі українців у світовій екосистемі електронної комерції..

Нагадаємо, що компанія Etsy висловила підтримку Україні з самого початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. В березні 2022 року Etsy направила повідомлення всім своїм покупцям про те, як підтримати українських продавців. Це значна підтримка, особливо з врахування того, що аудиторія компанія Etsy перевищує 90 мільйонів користувачів.

Нагадаємо, що з травня в застосунку Дія з’явилася послуга подання заяви на заміну посвідчення водія. Однак, для отримання вже готового водійського необхідно було звертатися в сервісний центр МВС. Але незабаром у Дії можна буде замовити доставку посвідчення водія у відділення Укрпошти чи кур’єром на будь-яку зручну адресу.

Для того, щоб долучитися до бета-тестування необхідно:

водійське в Дії, що потребує заміни;

цифровий паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання в застосунку

верифікований податковий номер.